Транспорт
Lenta.ruПроезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
Сообщалось, что с запуском МЦД-1 и МЦД-2 количество поездов увеличится в три раза. По диаметрам курсируют поезда «Иволга», которые оснащены бесплатным Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Оплатить проезд можно картой «Тройка».
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Проезд по МЦД в ближайшие две недели будет бесплатным
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 15:28
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