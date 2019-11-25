Транспорт

Lenta.ruLenta.ruПроезд на МЦД сделали бесплатным на две недели

Сообщалось, что с запуском МЦД-1 и МЦД-2 количество поездов увеличится в три раза. По диаметрам курсируют поезда «Иволга», которые оснащены бесплатным Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Оплатить проезд можно картой «Тройка».
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