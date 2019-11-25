Сообщалось, что с запуском МЦД-1 и МЦД-2 количество поездов увеличится в три раза. По диаметрам курсируют поезда «Иволга», которые оснащены бесплатным Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Оплатить проезд можно картой «Тройка».

Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели

Политика Михаил Мень будет назначен главой Российского экологического оператора Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия Буцаева, который руководил Российским экологическим оператором (реализует реформу мусорной отрасли) с февраля 2019 года.

Политика Сотрудников Росгвардии обяжут представляться В Госдуму внесен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при реализации конкретных служебных полномочий.

Экономика Зарплата топ-менеджера крупной стройкомпании РФ выросла на 40% за год Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, говорится в сообщении на сайте Forbes.

Общество Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".