Транспорт
Газета.RuПроезд по МЦД станет бесплатным на две недели
Мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети ВКонтакте заявил, что проезд по открывшимся двум Московским центральным диаметрам станет бесплатным. Это бесплатный проезд будет доступен на протяжении двух ближайших недель.
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Поезда на МЦД увеличат до 11 вагонов и сделают бесплатными на 2 недели — Воробьев
Телеканал 360°вчера в 16:48
Сергей Собянин объявил о бесплатном проезде по МЦД в ближайшие две недели
Вечерняя Москвавчера в 15:51
Проезд по МЦД в ближайшие две недели будет бесплатным
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 15:28
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