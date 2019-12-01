Транспорт
РИАМОПроезд на МЦД станет платным с понедельника
С понедельника на Московских центральных диаметрах вводится плата за проезд, всего на МЦД действуют три тарифные зоны. Первые два диаметра МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск запустили 21 ноября. Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели для наладки работы билетной системы.
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с чего всё началось
Тарифы на МЦД На Московских центральных диаметрах установлены три тарифные зоны.Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 23:08
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Турникеты на станциях МЦД будут включены в воскресенье при сохранении бесплатного проезда до 9 декабря
Агентство Москвавчера в 03:00
На МЦД завершается тестирование работы турникетов
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 05:46
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Спорт
Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от международных соревнований сроком на четыре года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.
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Мобильная связь в России возрастет в цене
Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
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Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit
Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
Происшествия
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Армия и оружие
В США на воду спустили авианосец «Джон Кеннеди»
В США авианосец «Джон Кеннеди» прошел церемонию спуска на воду. Новейшее судно будет передано американским ВМС спустя 2 года.
Происшествия
В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину
Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Происшествия
Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей
В августе суд не стал продлевать арест части активов. Всего арестованное имущество Абызова оценили более чем в 27 млрд руб.
Общество
Стало известно, что Ванга предсказала России на 2020 год
СМИ впервые обнародовали предсказания знаменитой болгарской прорицательницы Ванги на будущий год, касающиеся России.В них говорится о том, что лето 2020 года в России будет сухим и жарким.
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Названы любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии
Тернер рассказала, что в своей практике работала с людьми, которым оставалось жить несколько недель, но, резко изменив образ жизни и питания, они смогли побороть болезнь.
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Журналист и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал о претензиях со стороны директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного.
Общество
Определена дата прихода зимней погоды в Москву
Четверг станет отправной точкой, которая сменит осеннюю прохладу на зимний режим.
Шоу-бизнес
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Наташа Королева жестко отреагировала на травлю сына Архипа Глушко.
Экономика
На Украине оценили потери экономики страны «из-за России»
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Политика
Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд
Поскольку облигации регулируются английским правом, доверительный управляющий по бумагам Law Debenture Trust Corp. от имени Российской Федерации в начале 2016 года подал иск в лондонский суд с требованием к Украине уплатить $3,075 млрд.
Общество
«Тинькофф» запустил собственное суперприложение
Банк «Тинькофф» обновил свое мобильное приложение, добавив в него окно «Сервисы», которое собрало и финансовые и потребительские услуги.
Гаджеты
HarmonyOS в смартфонах Huawei и Honor появится в 2020 году
На недавней конференции представитель Huawei Ван Чэн Лу заявил, что в HarmonyOS в следующем году появится на смартфонах.
Авто
КамАЗ показал новый премиальный самосвал с кабиной от Mercedes
На фото можно увидеть машину с кабиной К5, которая уже устанавливается на новый магистральный тягач КАМАЗ-54901.
Армия и оружие
Российские военные вошли в сирийскую Ракку
Офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимир Варнавский заявил, что российские военные вошли в сирийскую Ракку и раздали там продовольственные наборы.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
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Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права
Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
Политика
В офисе Зеленского подтвердили его встречу с Путиным в Париже
В офисе президента Украины Владимира Зеленского подтвердили его встречу с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоится после переговоров «нормандской четверки».
Кино
Глава МАГАТЭ назвал сериал «Чернобыль» художественным вымыслом
Армия и оружие
Истребители Су-30 порвали китайский Chengdu J-20 пятого поколения
Как сообщают СМИ, во время учебно-тренировочного полёта, экипаж истребителя Су-30МКИ ВВС Индии, неожиданно обнаружил на радарах боевого самолёта китайский истребитель Chengdu J-20.
Происшествия
Перед смертью тамбовский вице-губернатор раскаялся в своих поступках
В записке господин Чулков обращается к своим родным, раскаиваясь в своих поступках и решениях, «которые были на поверхности, без мужества и воли».
Космос
Обнаружена самая массивная черная дыра во Вселенной
Основной вывод, который сделали исследователи, – с каждым новым слиянием черная дыра набирает массу, а центр галактики теряет звезды.
Происшествия
В Москве два 10-классника выпали с балкона 21-ого этажа
Общество
В России готовятся ввести электронные договоры купли-продажи машин
Минкомсвязь и МВД разрабатывают электронный договор купли-продажи (ДКП) автомобилей через портал госуслуг.
Происшествия
Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».