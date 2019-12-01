Транспорт

РИАМОРИАМОПроезд на МЦД станет платным с понедельника

С понедельника на Московских центральных диаметрах вводится плата за проезд, всего на МЦД действуют три тарифные зоны. Первые два диаметра МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск запустили 21 ноября. Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели для наладки работы билетной системы.
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с чего всё началось

На МЦД завершилось тестирование билетных систем

Тарифы на МЦД На Московских центральных диаметрах установлены три тарифные зоны.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 23:08

Подробнее о событии

На МЦД со дня запуска активировали более 472 тысяч социальных карт учащегося и студента

Live2403:02

Свыше 90% школьников и студентов активировали свои соцкарты для проезда на МЦД

РИАМО04:25

Турникеты на станциях МЦД будут включены в воскресенье при сохранении бесплатного проезда до 9 декабря

Агентство Москвавчера в 03:00

Проезд по МЦД с сегодняшнего дня – снова платный

Эхо Москвы02:03

Проезд по МЦД вновь стал платным

Интерфаксвчера в 21:00

На МЦД завершается тестирование работы турникетов

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 05:46

Проезд на МЦД стал платным

Вечерняя Москвавчера в 23:42
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Спорт

Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от международных соревнований сроком на четыре года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.
Коммерсантъ 05:12
Экономика

Мобильная связь в России возрастет в цене

Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Газета.Ru 05:16
Общество

Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit

Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
ТАСС 04:08
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Армия и оружие

В США на воду спустили авианосец «Джон Кеннеди»

В США авианосец «Джон Кеннеди» прошел церемонию спуска на воду. Новейшее судно будет передано американским ВМС спустя 2 года.
Дни24 вчера в 02:56
Происшествия

В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину

Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
ТАСС 03:52
Происшествия

Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей

В августе суд не стал продлевать арест части активов. Всего арестованное имущество Абызова оценили более чем в 27 млрд руб.
Ведомости 06:23
Общество

Стало известно, что Ванга предсказала России на 2020 год

СМИ впервые обнародовали предсказания знаменитой болгарской прорицательницы Ванги на будущий год, касающиеся России.В них говорится о том, что лето 2020 года в России будет сухим и жарким.
Pressa40 02:36
Здоровье

Названы любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии

Тернер рассказала, что в своей практике работала с людьми, которым оставалось жить несколько недель, но, резко изменив образ жизни и питания, они смогли побороть болезнь.
Рамблер 02:14
Общество

Запашный предложил Уткину поговорить «по-мужски»

Журналист и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал о претензиях со стороны директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного.
Газета.Ru 04:46
Общество

Определена дата прихода зимней погоды в Москву

Четверг станет отправной точкой, которая сменит осеннюю прохладу на зимний режим.
Газета.Ru 06:24
Шоу-бизнес

Наташа Королева жестко отреагировала на травлю сына Архипа Глушко

Наташа Королева жестко отреагировала на травлю сына Архипа Глушко.
Актуальные Новости вчера в 02:28
Экономика

На Украине оценили потери экономики страны «из-за России»

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал о потерях экономики страны «из-за России».
RT на русском 04:49
Армия и оружие

Шойгу поручил увеличить число кораблей с «Калибрами» и «Цирконами»

Известия 04:39
Политика

Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд

Поскольку облигации регулируются английским правом, доверительный управляющий по бумагам Law Debenture Trust Corp. от имени Российской Федерации в начале 2016 года подал иск в лондонский суд с требованием к Украине уплатить $3,075 млрд.
РБК 04:42
Общество

«Тинькофф» запустил собственное суперприложение

Банк «Тинькофф» обновил свое мобильное приложение, добавив в него окно «Сервисы», которое собрало и финансовые и потребительские услуги.
Sostav.ru 04:54
Гаджеты

HarmonyOS в смартфонах Huawei и Honor появится в 2020 году

На недавней конференции представитель Huawei Ван Чэн Лу заявил, что в HarmonyOS в следующем году появится на смартфонах.
Astera 05:15
Авто

КамАЗ показал новый премиальный самосвал с кабиной от Mercedes

На фото можно увидеть машину с кабиной К5, которая уже устанавливается на новый магистральный тягач КАМАЗ-54901.
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Армия и оружие

Российские военные вошли в сирийскую Ракку

Офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимир Варнавский заявил, что российские военные вошли в сирийскую Ракку и раздали там продовольственные наборы.
RT на русском 01:14
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Общество

Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права

Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
Российская газета вчера в 05:23
Политика

В офисе Зеленского подтвердили его встречу с Путиным в Париже

В офисе президента Украины Владимира Зеленского подтвердили его встречу с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоится после переговоров «нормандской четверки».
РБК 06:06
Кино

Глава МАГАТЭ назвал сериал «Чернобыль» художественным вымыслом

Политика Сегодня 05:37
Армия и оружие

Истребители Су-30 порвали китайский Chengdu J-20 пятого поколения

Как сообщают СМИ, во время учебно-тренировочного полёта, экипаж истребителя Су-30МКИ ВВС Индии, неожиданно обнаружил на радарах боевого самолёта китайский истребитель Chengdu J-20.
Avia.pro вчера в 19:05
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Перед смертью тамбовский вице-губернатор раскаялся в своих поступках

В записке господин Чулков обращается к своим родным, раскаиваясь в своих поступках и решениях, «которые были на поверхности, без мужества и воли».
Агентство Бизнес Информации 04:16
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Обнаружена самая массивная черная дыра во Вселенной

Основной вывод, который сделали исследователи, – с каждым новым слиянием черная дыра набирает массу, а центр галактики теряет звезды.
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Происшествия

В Москве два 10-классника выпали с балкона 21-ого этажа

Комсомольская правда 03:55
Общество

В России готовятся ввести электронные договоры купли-продажи машин

Минкомсвязь и МВД разрабатывают электронный договор купли-продажи (ДКП) автомобилей через портал госуслуг.
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Происшествия

Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки

Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
RT на русском 04:55
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
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Московские центральные диаметры
Система линий внеуличного железнодорожного транспорта, созданная на базе существующей инфраструктуры Московской железной дороги. В средствах массовой информации проект также называют «наземным метро», хотя фактически метрополитеном он не является. Связывает между собой Москву и подмосковные города: Лобню, Долгопрудный, Одинцово, Красногорск и Подольск. Первые два диаметра общей протяжённостью 132 км в графике смешанного движения открыты 21 ноября 2019 года. На них расположены 57 остановочных пунктов. Обслуживанием диаметров занимается АО «Центральная пригородная пассажирская компания».
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