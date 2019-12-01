Тарифы на МЦД На Московских центральных диаметрах установлены три тарифные зоны.

с чего всё началось

С понедельника на Московских центральных диаметрах вводится плата за проезд, всего на МЦД действуют три тарифные зоны. Первые два диаметра МЦД Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск запустили 21 ноября. Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели для наладки работы билетной системы.

Проезд на МЦД станет платным с понедельника

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