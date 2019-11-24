Транспорт

РИА НовостиРИА НовостиПроезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

Проезд на электричках по первым двум Московским центральным диаметрам с 25 ноября на ближайшие две недели станет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Как пояснил Собянин, такое решение принято для "более тщательной наладки билетной системы ЦППК".
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с чего всё началось
Проезд на электричках Московского центрального диаметра для более тщательной наладки билетной системы будет бесплатным в течение двух недель, сообщил
 мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице «Вконтакте».
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