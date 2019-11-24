с чего всё началось

Проезд на электричках по первым двум Московским центральным диаметрам с 25 ноября на ближайшие две недели станет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Как пояснил Собянин, такое решение принято для "более тщательной наладки билетной системы ЦППК".

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

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Политика Американский сенатор заблокировал резолюцию о признании геноцида армян Сенатор Линдси Грэм сообщил, что заблокировал голосование Сената по резолюции о признании геноцида армян в Османской империи по просьбе представителя Белого дома из опасения ухудшить отношения США и Турции.

Наука Исследование показало, что музыка универсальна для разных культур Ученые отмечают, что фраза «музыка - универсальный язык всего человечества», сказанная почти 200 лет назад Генри Уодсвортом Лонгфелло, теперь обрела доказательный характер, подтвержденный исследованиями.