Транспорт
КоммерсантъПроезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Две недели проезд на электричках по Московским центральным диаметрам (МЦД) будет бесплатным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Такое решение приняли для улучшения работы билетной системы.
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Проезд по МЦД в ближайшие две недели будет бесплатным
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 15:28
Поезда на МЦД увеличат до 11 вагонов и сделают бесплатными на 2 недели — Воробьев
Телеканал 360°вчера в 16:48
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