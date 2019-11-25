Транспорт

КоммерсантъКоммерсантъПроезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

Две недели проезд на электричках по Московским центральным диаметрам (МЦД) будет бесплатным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Такое решение приняли для улучшения работы билетной системы.
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Проезд на МЦД будет бесплатным в ближайшие две недели

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Поезда на МЦД увеличат до 11 вагонов и сделают бесплатными на 2 недели — Воробьев

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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 02:04, Вашингтон
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