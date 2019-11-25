Проезд на электричках по первым двум Московским центральным диаметрам с 25 ноября на ближайшие две недели станет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Как пояснил Собянин, такое решение принято для "более тщательной наладки билетной системы ЦППК".

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

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