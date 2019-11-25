Транспорт
РИА НовостиПроезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Проезд на электричках по первым двум Московским центральным диаметрам с 25 ноября на ближайшие две недели станет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Как пояснил Собянин, такое решение принято для "более тщательной наладки билетной системы ЦППК".
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Поезда на МЦД увеличат до 11 вагонов и сделают бесплатными на 2 недели — Воробьев
Телеканал 360°вчера в 16:48
Сергей Собянин объявил о бесплатном проезде по МЦД в ближайшие две недели
Вечерняя Москвавчера в 15:51
Проезд по МЦД в ближайшие две недели будет бесплатным
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 15:28
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Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что весной 2020 года Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе.
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Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.
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Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской
Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
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Космос
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Первый старт новой российской ракеты-носителя среднего класса на метане может быть выполнен в 2025 году.
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Экономика
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Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
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Общество
В Башкирии в новогодние праздники ограничат продажу алкоголя
Власти Башкирии ввели ограничение продажи алкоголя в новогодние праздники.
Политика
Лавров рассказал о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата
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Политика
Минюст попросил приостановить деятельность «Гражданской инициативы»
Министерство юстиции просит Верховный суд РФ приостановить деятельность партии "Гражданская инициатива", сообщили РИА Новости в суде.
Футбол
Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу
Спорт
Сборная России по пляжному футболу проиграла ОАЭ на чемпионате мира
Сборная России по пляжному футболу проиграла команде ОАЭ во втором туре группового этапа чемпионата мира, который проходит в Парагвае.
Политика
Жириновский предлагает расширить пределы самообороны
Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Политика
Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады
Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
Авто
Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Экономика
Банки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам
Дискуссия о расчете ПДН Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков по методике ЦБ.
Общество
Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным
Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Общество
Первый канал вырезал из эфира шутку Светлакова о Гусмане
Была вырезана шутка команды «Уральские пельмени», адресованная члену жюри Юлию Гусману.
Происшествия
Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода
Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Происшествия
В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы
Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
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Экономисты ожидают «финансовый апокалипсис» в 2020 году
С выводами коллег согласен и Нуриэль Рубини, экономист, который предсказал финансовый коллапс 2008 года.
Политика
Совфед досрочно прекратил полномочия хабаровского сенатора Приятнова
Совет Федерации принял решение о досрочном прекращении полномочий хабаровского сенатора Дмитрия Приятнова.
Общество
В Южно-Китайском море зафиксировали «подводный ядерный взрыв»
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