Транспорт

РИА НовостиРИА НовостиПроезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

Проезд на электричках по первым двум Московским центральным диаметрам с 25 ноября на ближайшие две недели станет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Как пояснил Собянин, такое решение принято для "более тщательной наладки билетной системы ЦППК".
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Поезда на МЦД увеличат до 11 вагонов и сделают бесплатными на 2 недели — Воробьев

Телеканал 360°вчера в 16:48

Сергей Собянин объявил о бесплатном проезде по МЦД в ближайшие две недели

Вечерняя Москвавчера в 15:51

Проезд на МЦД будет бесплатным в ближайшие две недели

Москва 24вчера в 15:20

Проезд по МЦД в ближайшие две недели будет бесплатным

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 15:28

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

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Две недели проезд по МЦД будет бесплатным

Интерфаксвчера в 15:18

Проезд в электричках МЦД будет бесплатным на ближайшие 2 недели

РИАМОвчера в 15:11
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Пушков назвал цель трибунала по провокации в Керченском проливе

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что весной 2020 года Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе.
Российская газета 03:16
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Рубцовских депутатов не пустили в тубдиспансер

Рубцовских депутатов накануне, 22 ноября, не пустили на порог туберкулезной больницы села Лебяжье Егорьевского района, куда должны перевести больных из круглосуточного стационара.
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Политика

Медведев уволил главу Российского экологического оператора

Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.
Газета.Ru 02:49
Политика

Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской

Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
РИА Новости вчера в 09:58
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Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

РИА Новости вчера в 14:18
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Врачи назвали пять главных симптомов дефицита витамина D

Врачи рассказали о главных признаках дефицита витамина D в организме — частой проблемы зимнего сезона.
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На сына Елены Яковлевой напали и избили из-за татуировок на лице

Буквально совсем недавно стало известно, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных принял решение удалить лазером татуировки с лица.
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Первый запуск российской метановой ракеты может состояться в 2025 году

Первый старт новой российской ракеты-носителя среднего класса на метане может быть выполнен в 2025 году.
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Экономика

МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн

Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
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Общество

Синоптики предупредили жителей России об «атмосферной впадине»

В России во второй половине недели атмосферное давление резко понизится, что будет похоже на «атмосферную впадину».
REGNUM 02:18
Общество

В Башкирии в новогодние праздники ограничат продажу алкоголя

Власти Башкирии ввели ограничение продажи алкоголя в новогодние праздники.
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Политика

Лавров рассказал о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата

Globallookpress Глава МИД России Сергей Лавров вспомнил о случае с советским дипломатом Олегом Трояновским, чья фраза стала мемом в Организации Объединенных Наций (ООН).
РЕН ТВ вчера в 10:02
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Минюст попросил приостановить деятельность «Гражданской инициативы»

Министерство юстиции просит Верховный суд РФ приостановить деятельность партии "Гражданская инициатива", сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 02:22
Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу

Московский Комсомолец вчера в 10:21
Спорт

Сборная России по пляжному футболу проиграла ОАЭ на чемпионате мира

Сборная России по пляжному футболу проиграла команде ОАЭ во втором туре группового этапа чемпионата мира, который проходит в Парагвае.
REGNUM 03:02
Политика

Жириновский предлагает расширить пределы самообороны

Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Вести.Ru 02:18
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Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Газета.Ru 01:56
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Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады

Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
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Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
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Банки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

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Интерфакс вчера в 22:07
Общество

Первый канал вырезал из эфира шутку Светлакова о Гусмане

Была вырезана шутка команды «Уральские пельмени», адресованная члену жюри Юлию Гусману.
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Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода

Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Газета.Ru 02:41
Происшествия

В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:11
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В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
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С выводами коллег согласен и Нуриэль Рубини, экономист, который предсказал финансовый коллапс 2008 года.
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Совфед досрочно прекратил полномочия хабаровского сенатора Приятнова

Совет Федерации принял решение о досрочном прекращении полномочий хабаровского сенатора Дмитрия Приятнова.
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Шесть человек пострадали при столкновении автобусов в Красноярске

РБК 02:11
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В Южно-Китайском море зафиксировали «подводный ядерный взрыв»

Океанографические приборы, контролирующие состояние Южно-Китайского моря, запечатлели мощный подводный взрыв.
Gazeta.SPb 22 ноября в 08:35
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