с чего всё началось

Две недели проезд на электричках по Московским центральным диаметрам (МЦД) будет бесплатным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Такое решение приняли для улучшения работы билетной системы.

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

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