Транспорт

КоммерсантъКоммерсантъПроезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

Две недели проезд на электричках по Московским центральным диаметрам (МЦД) будет бесплатным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Такое решение приняли для улучшения работы билетной системы.
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Проезд на электричках Московского центрального диаметра для более тщательной наладки билетной системы будет бесплатным в течение двух недель, сообщил
 мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице «Вконтакте».
Общественное телевидение России15:31

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