Транспорт
КоммерсантъПроезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Две недели проезд на электричках по Московским центральным диаметрам (МЦД) будет бесплатным, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Такое решение приняли для улучшения работы билетной системы.
Читать в источнике
Оценить40
с чего всё началось
Проезд на электричках Московского центрального диаметра для более тщательной наладки билетной системы будет бесплатным в течение двух недель, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице «Вконтакте».Общественное телевидение России15:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Проезд по МЦД в ближайшие две недели будет бесплатным
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы15:28
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 20:02, Вашингтон
Политика
Пушков отреагировал на заявление Поклонской о Ротару и Катамадзе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова депутата Госдумы Натальи Поклонской, ранее поддержавшей певицу Софию Ротару, чьи планы выступить в России раскритиковали в Совете Федерации.
Авто
Автоэксперт рассказал, как не дать автомобилю «замерзнуть»
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, и в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
Политика
Салливан рассказал об условиях улучшения отношений России и США
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой станут лучше, если российская сторона сохранит приверженность Минским соглашениям.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Футбол
В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле
Музыка
«Детское Евровидение» выиграла представительница Польши
Участница «Детского Евровидения – 2019» из Польши 12-летняя Вики Габор одержала победу в конкурсе с песней Superhero.
Авто
Chevrolet Trailblazer и Buick Encore GX готовы покорять Америку
Компактные кроссоверы-близнецы Chevrolet TrailBlazer и Buick Encore GX дебютировали еще весной в Китае и уже успели добраться до конвейера.
Шоу-бизнес
Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте
Как обычно звёзды старались впечатлить зрителей и коллег своими роскошными нарядами. Самым ярким среди всех оказалось появление Ани Лорак.
Политика
Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США
Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Политика
Клинцевич ответил украинскому генералу о военной базе в Крыму
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление украинского генерала Хомчака о военной базе в Крыму.
Авто
Новая Niva перестанет быть Chevrolet
Причиной станет уход General Motors из России, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии альянсу «Renault-Nissan», пишет журнал «За рулем».
Авто
Audi A4 Avant и Audi A5 Sportback получили газовые версии
Баллоны в автомобилях расположили под полом багажника и они вмещают 17,3 кг метана. Они позволят проехать машине не менее 400 км.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
Экономика
WSJ: хедж-фонд миллиардеров поставил на обвал рынков к марту
Один из крупнейших американских хедж-фондов Bridgewater Associates сделал крупную ставку на падение фондовых рынков США и Европы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего чемпионского титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, отправив в нокаут кубинца Луиса Ортиса, сообщает «Чемпионат».
Политика
Савченко предрекла Украине исчезновение в 2023 году
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что в 2023 году Украина исчезнет.
Политика
Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку
Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
Наука
Новый материал преобразует диоксид азота в промышленно важное вещество
Ученые создали новый материал, который способен очищать воздух от диоксида азота.
Кино
Голливуд под каблуком безумия
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Кино
Мединский допустил переносы премьер иностранных фильмов на Новый год
Российский министр культуры Владимир Мединский признался, что его ведомство имеет полномочия «развести» на новогодние каникулы премьеры российских и иностранных однотипных фильмов.
Хоккей
Ротенберг рассказал, что ФХР предложил поработать Бэбкоку
Вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о желании организации поработать с экс-тренером сборной Канады Майком Бэбкоком.
Кино
Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о сиквеле
Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс прокомментировал слухи о том, что студия Warner Bros. запускает в производство продолжение.
Космос
Adidas первой протестирует обувь в космосе
Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.