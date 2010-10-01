Тарифы на МЦД На Московских центральных диаметрах установлены три тарифные зоны.

с чего всё началось

С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании. На МЦД действуют три тарифные зоны.

Проезд по МЦД вновь стал платным

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