Транспорт

ИнтерфаксИнтерфаксПроезд по МЦД вновь стал платным

С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании. На МЦД действуют три тарифные зоны.
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с чего всё началось

На МЦД завершилось тестирование билетных систем

Тарифы на МЦД На Московских центральных диаметрах установлены три тарифные зоны.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 23:08

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Проезд на МЦД стал платным

Коммерсантъвчера в 23:48

Проезд на МЦД с 9 декабря стал платным

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Станция «Одинцово» оказалась самой востребованной на МЦД‑1

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Проезд на МЦД стал платным

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На станциях МЦД закрыли турникеты

Моя Москва.онлайнвчера в 05:00

С 9 декабря проезд по МЦД вновь станет платным

Molnet.ru06 декабря в 02:51
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