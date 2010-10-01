Транспорт
ИнтерфаксПроезд по МЦД вновь стал платным
С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании. На МЦД действуют три тарифные зоны.
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с чего всё началось
Тарифы на МЦД На Московских центральных диаметрах установлены три тарифные зоны.Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 23:08
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