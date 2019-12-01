Транспорт

ИнтерфаксИнтерфаксПроезд по МЦД вновь стал платным

С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании. На МЦД действуют три тарифные зоны.
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с чего всё началось

На МЦД завершилось тестирование билетных систем

На Московских центральных диаметрах (МЦД) завершили тестирование всех систем. Теперь, чтобы совершить поездку, необходимо приложить к валидатору социальную карту москвича, карты «Тройка» или «Тройка-Стрелка». Стоимость проезда рассчитывается по тарифам МЦД.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 23:08

Подробнее о событии

ЦППК: Билетная система МЦД работает корректно после введения оплаты проезда

Агентство Москвавчера в 23:28

На станциях МЦД закрыли турникеты

Моя Москва.онлайнвчера в 05:00

Проезд на МЦД стал платным

Вечерняя Москвавчера в 23:42

Проезд на МЦД с 9 декабря стал платным

ТК Звездавчера в 21:40

Проезд на МЦД с сегодняшнего дня снова платный

Эхо Москвы00:32

На МЦД завершилось тестирование билетных систем

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 23:08

С 9 декабря проезд по МЦД вновь станет платным

Molnet.ru06 декабря в 02:51
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