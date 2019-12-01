Транспорт

ИнтерфаксИнтерфаксПроезд по МЦД вновь стал платным

С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании. На МЦД действуют три тарифные зоны.
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с чего всё началось

На МЦД завершилось тестирование билетных систем

На Московских центральных диаметрах (МЦД) завершили тестирование всех систем. Теперь, чтобы совершить поездку, необходимо приложить к валидатору социальную карту москвича, карты «Тройка» или «Тройка-Стрелка». Стоимость проезда рассчитывается по тарифам МЦД.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 23:08

Подробнее о событии

Максим Ликсутов проверил работу билетной системы МЦД

Вечерняя Москва02:53

Билетная система МЦД работает корректно после введения оплаты проезда

ТК Звезда02:38

С 9 декабря проезд по МЦД вновь станет платным

Molnet.ru06 декабря в 02:51

На МЦД завершилось тестирование билетных систем

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 23:08

Проезд по МЦД с сегодняшнего дня – снова платный

Эхо Москвы02:03

На станциях МЦД закрыли турникеты

Моя Москва.онлайнвчера в 05:00

ЦППК: Билетная система МЦД работает корректно после введения оплаты проезда

Агентство Москвавчера в 23:28
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Число погибших при пожаре в колледже в Одессе выросло до 12

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РИА Новости вчера в 20:44
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Главные правила питания долгожителей

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Сегодня православные отмечают Юрьев день

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Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

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