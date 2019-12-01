Транспорт
ИнтерфаксПроезд по МЦД вновь стал платным
С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании. На МЦД действуют три тарифные зоны.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
На Московских центральных диаметрах (МЦД) завершили тестирование всех систем. Теперь, чтобы совершить поездку, необходимо приложить к валидатору социальную карту москвича, карты «Тройка» или «Тройка-Стрелка». Стоимость проезда рассчитывается по тарифам МЦД.Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 23:08
Подробнее о событии
Показать все источники
На МЦД завершилось тестирование билетных систем
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 23:08
ЦППК: Билетная система МЦД работает корректно после введения оплаты проезда
Агентство Москвавчера в 23:28
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:28, Ашберн
Происшествия
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе выросло до 12
Число погибших в результате пожара в колледже в Одессе выросло до 12, спасатели во время разбора завалов обнаружили еще два тела, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Общество
Бывший заключенный наездил в российских автозаках на 15 млн рублей компенсации
Фигурант «дела Гайзера» – бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак подал иск к МВД, Минфину и Генпрокуратуре с требованием возместить моральный вред, понесенный им во время перевозки в автозаках.
Общество
Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на сотовую связь в 2020 году на 18%
Аналитическое агентство Content Review считает: рост цен на услуги мобильной связи в РФ в 2020 году может составить 17–18%.
Общество
ПФР «пригрозил» пенсионерам прекращением выплаты пенсий
В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.
Технологии
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.
Наука
Самоодомашнивание людей объяснено изменением работы одного гена
Самоодомашнивание людей объяснили изменением работы одного неизвестного гена.
Единоборства
Поединок Поветкина и Хантера завершился ничьей
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Другими поправками предлагается установить, что прожиточный минимум должен оставаться не только от пенсии, но и от зарплаты после взыскания долгов.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Супруга фигуриста связала произошедшее в плохим состоянием льда на стадионе.
Общество
Бывшие и действующие сотрудники ФСИН проводят акцию «Бездомный полк»
В ведомстве отметили, что проблема выселения сотрудников касается лишь одного из домов но где он находится, не уточнили.
Происшествия
В Омской области нашли «озеро» из крови
В Калачинском районе Омской области недалеко от скотомогильника обнаружили "искусственный водоем из слитой крови" животных.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился в пятый раз
По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.
Политика
В Киеве у офиса Зеленского началась акция оппозиции
Происшествия
Валерия рассказала о ДТП с участием сына
Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Общество
В России разработали стандарты на экологически чистые продукты
Эксперты Роскачества вместе с научными и отраслевыми объединениями разработали национальные стандарты экологически чистой сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.
Шоу-бизнес
Настя Каменских перекрасила волосы в ярко-красный цвет
Популярная певица Анастасия Каменских кардинально изменила имидж – перекрасила волосы в ярко-красный цвет.
Происшествия
В Волгоградской области младенец выполз из дома и замерз насмерть
Трагедия произошла накануне в многодетной семье, сообщает ТАСС. Тело ребенка обнаружили во дворе домовладения в двух метрах от входа в дом.
Транспорт
Москвичей предупредили об ухудшении дорожной обстановки в декабре
Жителей российской столицы предупредили об ухудшении дорожной обстановки в последнем месяце года.
Политика
Экс-госсекретарь РСФСР опроверг слова соратника Ельцина о Крыме
Бывший госсекретарь и зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис, один из ближайших соратников бывшего президента России Бориса Ельцина, заявил в разговоре с РБК, что его удивило высказывание Сергея Филатова о просьбе представителей Крыма и Донбасса в 1991 году оставить их в составе России.
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Здоровье
Главные правила питания долгожителей
Общество
Сегодня православные отмечают Юрьев день
Православная церковь два раза в год отмечает дни памяти святого великомученика Георгия Победоносца: 6 мая - день казни великомученика и 9 декабря - годовщину освящения Ярославом Мудрым в Киеве храма в честь Георгия Победоносца.
Футбол
Тедеско: я не боюсь выступать перед руководством «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением перед предстоящей встречей с советом директоров столичного клуба.
Космос
В США перенесли запуск космического корабля Starliner
Общество
Чайка анонсировал новые методы борьбы с коррупцией
В 2020 году в России будет разработан комплекс дополнительных мер по борьбе с коррупцией, в частности с «откатами».
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.