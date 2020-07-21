Стоимость проезда по новой трассе Москва – Казань, которая пройдет через города Арзамас и Сергач в Нижегородской области, для легковых автомобилей составит 2,5 рубля за километр. Об этом сообщает ТК Россия 1 со ссылкой на главу «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Проезд по скоростной трассе Москва-Казань составит 2,5 рубля за км

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