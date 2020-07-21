Транспорт
АиФ Нижний НовгородПроезд по скоростной трассе Москва-Казань составит 2,5 рубля за км
Стоимость проезда по новой трассе Москва – Казань, которая пройдет через города Арзамас и Сергач в Нижегородской области, для легковых автомобилей составит 2,5 рубля за километр. Об этом сообщает ТК Россия 1 со ссылкой на главу «Автодора» Вячеслав Петушенко.
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Путин наградил орденами Почета и Дружбы ряд сенаторов
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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о реабилитации нацизма при проведении акции "Бессмертный полк".
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Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
Политика
Песков объяснил выбор Путиным кандидатуры врио главы Хабаровского края
Москва, 21 июля 2020, 13:13 — REGNUM Принимая решение о назначении главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева (ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края президент РФ Владимир Путин учитывал его деловые качества и богатый политический опыт.
REGNUM 06:13
Происшествия
В МВД Украины назвали имя подозреваемого в захвате автобуса в Луцке
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Политика
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Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru 06:15
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Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
Военнослужащие Великобритании потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает Forbes.
Известия 19 июля в 11:39
Здоровье
В Приамурье умер еще один медработник с коронавирусом
РИА Новости 02:49
Политика
Дегтярев назвал основную задачу на посту врио главы Хабаровского края
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что считает своей основной задачей на новом посту «утилитарную» – то есть, функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона.
Взгляд.ру 08:10
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
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Авто
В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon
Как ранее писали «Автоновости дня», Arteon доступен россиянам в двух фиксированных комплектациях – R-Line и R-Line Premium – стоимостью 2 млн 639 тыс. рублей и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно.
Автоновости дня 01:01
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики губернатора региона
Национальная служба новостей вчера в 15:40
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Полиция в Киеве обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский», сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Коммерсантъ 07:52
Общество
Беглов отправил в Москву вице-губернатора договориться об открытии ТЦ
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Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался в реанимации
С 1998 года стал известен широкой публике, как бессменный ведущий прогноза погоды на телеканале НТВ.
U74.Ru 00:01
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Отечественная актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову, а также помощнику продюсера Сергею Моцарю.
Актуальные Новости вчера в 10:38
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Президент принял участие в закладке двух вертолетоносцев в Крыму
На торжественной церемонии закладки кораблей присутствовал президент РФ Владимир Путин, который установил закладную доску первого вертолетоносца.
Хакасия-Информ вчера в 21:52
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Клип Little Big на песню Uno побил рекорд «Евровидения» по просмотрам
Группа Little Big в этом году должна была представлять Россию на «Евровидении».
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Авто
Great Wall готовит к дебюту новый премиальный внедорожник
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Вести.Ru вчера в 08:38
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Полиция проверяет данные о стрельбе в элитном поселке в Подмосковье
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Lenta.ru 06:51
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Госдума анонсировала выплату новых пособий для одиноких родителей
Законопроект о формировании специального фонда, средства из которого будут выплачиваться гражданам, не получающим алименты на детей от второго родителя, разработают к ноябрю депутаты Государственной думы.
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Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Югра переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
Ханты-Мансийск, 21 июля 2020, 13:28 — REGNUM Югра с 22 июля переходит к первому этапу снятия ограничений по коронавирусной инфекции, действующие в регионе.
REGNUM 06:28