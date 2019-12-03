Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы увеличится с 1 февраля 2020 года в среднем на 3%. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.

Проезд в московском общественном транспорте подорожает с 1 февраля

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