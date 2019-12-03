Транспорт

ИзвестияИзвестияПроезд в московском общественном транспорте подорожает с 1 февраля

Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы увеличится с 1 февраля 2020 года в среднем на 3%. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.
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Стоимость безлимитных проездных в Москве в 2020 году не изменится

Аргументы недели09:49

Проезд в московском общественном транспорте подорожает с 1 февраля

Известия09:40

Цены на проезд в московском городском транспорте вырастут в 2020 году

ТАСС08:00

Проезд в метро Москвы подорожает

РИА Новости08:07

Проезд по карте «Тройка» в Москве вновь подорожает

Мослента07:54

Проезд в московском транспорте подорожает с 1 февраля

Интерфакс08:32

Стоимость безлимитных проездных не вырастет в Москве в 2020 году

РИАМО08:53
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Политика

В Киеве утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

В офисе украинского президента Владимира Зеленского утвердили сразу пять планов по реинтеграции самопровозглашенных ДНР и ЛНР, рассказали в пресс-службе офиса.
Газета.Ru 14:29
Политика

США могут помочь Киеву в ситуации с Крымом, заявил Зеленский

В интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты могут помочь украинской стороне в ситуации вокруг полуострова Крым.
Журналистская правда вчера в 07:05
Происшествия

Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM 12:17
Здоровье

Врачи назвали необычный симптом диабета на коже

По словам врачей, на приближающуюся опасность могут указывать возникшие на коже пятна, особенно, если речь идет о пятнах на голени.
Суть событий 05:59
Политика

Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 19:15
Армия и оружие

США потратят миллиард долларов на разработку гиперзвуковой ракеты

Как сообщает пресс-служба Пентагона, Lockheed Martin получит 989 миллионов долларов на разработку гиперзвукового комплекса под названием «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» (Air Launched Rapid Response Weapon — ARRW, ракета AGM-183A).
ФАН 19:41
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
РИА Новости 08:00
Технологии

Роскачество проверило приложения для заказа такси

Роскачество проверило наиболее популярные у россиян мобильные приложения для заказа такси.
ТАСС 00:49
Происшествия

Как расследовали дело сестер Хачатурян

Следственный комитет 3 декабря объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
ТАСС 08:29
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли»

Ближе к концовке встречи алжирский форвард Рияд Марез сделал счёт 0:4. «Бёрнли» удалось отыграть только один мяч.
ГЛАС.RU 17:14
Происшествия

Под завалами дома в Белгородской области найден погибший

Под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв газа, найден погибший мужчина, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталью Гончаренко.
Коммерсантъ 16:12
Общество

В России ввели электронные трудовые книжки

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, введение электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит работника от обязанности самостоятельно заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.
Вести.Ru 07:34
Шоу-бизнес

Игорь Николаев подарил жене гардеробную

Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой отметила день рождения с детьми Аллы Пугачевой.
StarHit.ru 14:00
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона

Российский боец Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:00
Наука

Лекция «Земля из космоса» в КЦ «Зодчие»

В ходе лекции Михаил расскажет о современных возможностях спутников, которые выполняют съемку нашей планеты с орбиты, о практике применения изображений Земли из космоса в различных отраслях народного хозяйства и научных исследованиях.
Molnet.ru вчера в 06:46
Наука

Дети оказались способны спонтанно придумывать жестовый язык

Исследователи из Стэнфордского университета, Лейпцигского университета и Планковского института эволюционной антропологии обнаружили, что маленькие дети могут воссоздать основные свойства разговорной речи, используя язык жестов, когда разговор вслух по каким-то причинам невозможен.
Naked Science 12:31
Экономика

Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ

Министерство финансов подготовило поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся инвестирования средств Фонда национального благосостояния.
РИА Новости вчера в 02:11
Происшествия

Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем

Число пострадавших в аварии с перевернувшимся автобусом на трассе в Богучарском районе Воронежской области выросло до 17 человек.
Lenta.ru 08:15
Происшествия

На Камчатке стая бродячих собак напала на ребёнка

REGNUM 19:20
Общество

Медведев поручил разобраться в вопросе ограничения скорости

Председатель правительства Дмитрий Медведев даст поручение своему заместителю Максиму Акимову, а также главе МВД Владимиру Колокольцеву продумать возможность изменения норм закона, регулирующих порог превышения скорости, за которое не предусмотрена ответственность.
Газета.Ru 14:58
Политика

В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
Газета.Ru 14:14
Технологии

Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Ридус вчера в 10:09
Политика

Украинские власти заявили о смене руководства «Нафтогаза»

"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях" - подчеркнул Оржель.
Московский Комсомолец вчера в 06:57
Политика

Украинский эксперт объяснил опасность «Турецкого потока» для Киева

Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский в эфире телеканала NewsOne заявил, что запуск газопровода "Турецкий поток" окажется для Киева более болезненным, чем запуск "Северного потока — 2".
РИА Новости 18:36
Космос

Пресс-конференция NASA, которая «изменит наше представление о Солнце»

4 декабря 2019 года NASA проведет пресс-конференцию, посвященную первым результатам революционной миссии агентства по «прикосновению» к Солнцу – «Parker Solar Probe».
Ин-спейс.ру 01:13
Музыка

Британцы выбрали самую надоедливую рождественскую песню

Телеканал 360° 15:31
Гаджеты

В России появился новых бренд дешёвых мобильных телефонов

Ferra 12:11
Политика

Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
RT на русском 08:53
Происшествия

На Ямале девочка выпала с девятого этажа из-за кота в ранце

Российская газета 07:34
Происшествия

Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург

Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Газета.Ru 16:22
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