Транспорт

Политика СегодняПолитика СегодняПроезд в общественном транспорте Петербурга подорожает на 10 рублей

Проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга подорожает на 10 рублей, информацию подтвердила пресс-служба вице-губернатора Эдуарда Батанова. Решение о повышении было принято в Смольном в четверг, 14 ноября. Сообщается, что стоимость проезда повышается с начала 2020 года.
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С Нового года Петербург перестанет субсидировать проезд туристов в общественном транспорте

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АиФ Санкт-Петербург13 ноября в 00:00
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