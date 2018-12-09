Всего число резюме выросло на 8%. Об этом "РГ" рассказали специалисты портала hh.ru. Количество вакансий за март выросло для медицины и фармацевтики, сфер безопасности и госслужбы, рабочего и домашнего персонала, строительства и недвижимости.

с чего всё началось

Названы наиболее востребованные во время пандемии коронавируса профессии. Ими стали вакансии в сфере медицины и фармацевтики, пишет «Российская газета» со ссылкой на специалистов портала HeadHunter.

Названы востребованные во время пандемии коронавируса профессии

Наука У котов в Ухане обнаружили коронавирус Как говорится в отчете исследования, SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки коронавирусной инфекции в Китае.

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Транспорт Собянин пояснил правила передвижения москвичей на автомобилях Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил общие правила передвижения жителей столицы на автомобилях в условиях коронавируса.

Общество Минпросвещения не исключило повторного переноса ЕГЭ Начало ЕГЭ в России может быть перенесено еще раз в зависимости от того, сколько продлится дистанционное обучение, но такого решения пока нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Общество В России за сутки зафиксировали 582 новых случая коронавируса За сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов, полностью выздоровели 52 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

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Общество Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.

Политика Путин: нерабочее время продлевается до 30 апреля Президент России Владимир Путин объявил о продлении в связи с эпидемией коронавируса нерабочих дней в России до 30 апреля.

Общество Глава Кузбасса назвал условие для отмена ограничений из-за COVID-19 Кузбасс постепенно будет отменять введенные из-за коронавируса ограничительные меры в работе магазинов и транспорта, если в течение следующей недели ситуация останется стабильной, сообщил в своем обращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

Общество Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.

Здоровье В Амурской области выявили еще троих заболевших коронавирусом В Амурской области выявлено еще три лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), эпидемиологически связанных с первым завозным случаем из Королевства Марокко.

Здоровье Больница в Иваново закрылась из-за коронавируса Больница в городе Иваново закрылась для приема больных и закрылась на карантин, 4 апреля сообщает пресс-служба правительства региона.

Политика Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.

Экономика «Сибур» переведет офисный персонал на четырехдневку из-за коронавируса По словам собеседника РБК, все офисные служащие, включая руководителей, будут переведены на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие дни, эта мера будет действовать около трех месяцев.

Экономика Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Общество Оперштаб обновил коронавирусную статистику по России Всего на 4 апреля в России зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах, сообщает оперштаб Москвы.