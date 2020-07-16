Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°Профессии врача и грузчика стали самыми востребованными в России в мае

Минэкономразвития составило рейтинг самых востребованных профессий в России в мае. На фоне пандемии список разительно отличается от предыдущих. Ведомство провело исследование на основе коммерческих сервисов по поиску работы, сообщили «Известия».
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с чего всё началось

Топ-кадр: Минэк назвал 50 самых востребованных профессий

Минэкономразвития представило рейтинг наиболее популярных у работодателей профессий, «Известия» ознакомились с ним. Возглавили список врачи, грузчики и программисты. В топ-50 также вошли SMM-менеджеры, лаборанты химического анализа, специалисты по работе с большими данными и облачными системами.
Известиявчера в 17:01

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Минэкономразвития назвало самые востребованные профессии

Профиль05:02

Минэкономразвития назвало наиболее востребованные в пандемию профессии

RT на русском04:23

Во время пандемии самой востребованной в России стала профессия врача

РИА Новости04:20

В России профессия врача стала самой востребованной во время эпидемии

Коммерсантъ03:58

Минэкономразвития назвало самые востребованные профессии

РБК02:26

Грузчики или айтишники: появился список самых востребованных профессий

РЕН ТВвчера в 18:13

Топ-кадр: Минэк назвал 50 самых востребованных профессий

Известиявчера в 17:01
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Политика

Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Интерфакс 05:17
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Политика

Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией»

Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
REGNUM вчера в 23:43
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Общество

Акции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса

Акции Twitter рухнули после того, как аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в соцсети были взломаны.
Lenta.ru 05:19
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Общество

Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала

Мосгорсуд признал законным арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и в покушении на убийство бизнесменов.
Компания 06:02
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Экономика

Тюменские власти заявили о возможном сокращении областного бюджета

В конце 2019 года сообщалось, что в 2020 — 2021 годах объемы доходов и расходов областного бюджета увеличиваются по сравнению с параметрами, утверждёнными в бюджете на 2019 – 2020 годы.
ТюменьPRO 06:06
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Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
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Происшествия

В Москве женщина умерла после операции по липосакции

РИА Новости 06:13
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Происшествия

На Кубани судью заподозрили в получении взятки

Судья на Кубани подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей за неправосудное решение о праве собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
РИА Новости 07:05
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Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
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Футбол

Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
Газета.Ru 06:36
Общество

Ещё один температурный рекорд установлен в Екатеринбурге

В Екатеринбурге установлен ещё один температурный рекорд. 15 июля в этим году стало самым жарким за 89 лет.
Вечерние Ведомости вчера в 13:19
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Общество

Путин усилил гарантии выплат работникам при ликвидации организаций

В Трудовом кодексе РФ закрепляются гарантии на выплату выходного пособия и сохранение среднемесячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата сотрудников.
ТАСС 13 июля в 13:39
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Футбол

Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА. Первая Бельгия

Россия осталась в рейтинге на 38-м месте. По состоянию на 16 июля в активе сборной 1470 очков – так же, как и в предыдущем рейтинге.
Бомбардир.ру 07:04
Здоровье

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прилетит в Екатеринбург

В пятницу, 17 июля, в Свердловской области ждут визита Михаила Мурашко, министра здравоохранения России.
Регион online вчера в 08:44
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Экономика

Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

Бумаги торгуются на уровне 13 206 руб. за штуку, за 15 июля они прибавили в цене 3%. В марте состояние сенатора оценивалось в $10 млрд (13-е место в рейтинге богатейших россиян).
Коммерсантъ 04:30
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Общество

У россиян возникли проблемы с оформлением ипотечных квартир

После окончания режима самоизоляции у ипотечников возникли проблемы с выводом квартир из-под залога: с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость столкнулись клиенты ВТБ, Росбанка, банка «Открытие», Альфа-банка, банка «Санкт-Петербург» и Транскапиталбанка.
Lenta.ru 06:41
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Шоу-бизнес

Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену

Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
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Общество

Суд удалил из зала адвоката Сафронова за отказ от неразглашения

Мосгорсуд удалил с заседания одного из адвокатов журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, потому что защитник отказался дать подписку о неразглашении государственной тайны.
РБК 07:26
Здоровье

РФПИ в июле ожидает разрешения на амбулаторное лечение «Авифавиром»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в июле ожидает разрешения на амбулаторное лечение препаратом от коронавируса "Авифавир", после он может появиться в аптеках по рецепту, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 06:13
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Шоу-бизнес

Илья Авербух строит новый дом для Лизы Арзамасовой

Lisa.ru 05:30
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Шоу-бизнес

Изменившаяся Елена Подкаминская расстроила фанатов

RuNews24.ru 03:19
Здоровье

Мишустин назвал аномальной ситуацию с COVID в Алтайском крае

Несмотря на коронавирус, смертность в России почти не выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года — разница составила 2,5 тысячи человек Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в стране, в Алтайском крае наблюдается значительный рост инфицированных, сообщает BFM.
Толк 04:57
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Армия и оружие

Погибший под Горловкой диверсант был «наемником из США», заявили в ДНР

Погибший на окраине Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике украинский диверсант, тело которого в среду было передано на подконтрольную Киеву территорию - это "наемник из США", имеющий опыт боевых действий в Ираке, сообщил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
РИА Новости 07:00
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Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Российская газета 04:17
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Политика

Израиль хочет строить в Чечне центры для беженцев из Африки

По информации «Грозный-информ», работающая с МИД Израиля общественная организация горских евреев «Шах-Даг» предлагает создавать на Северном Кавказе центры для африканцев, вывозить их туда на реабилитацию и лечение, а потом отправлять назад в Африку.
Евразия Daily вчера в 05:05
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Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

На товузском направлении азербайджано-армянской границы возобновились бои, сообщили в минобороны Азербайджана.
Газета.Ru 03:35
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Кино

В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта

В новом ролике стримингового сервиса HBO Max продемонстрировали кадры сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками».
Игромания.ру вчера в 07:43
Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии

Сусанин 14 июля в 08:11
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Гаджеты

Представлен Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition

Компания Honor, принадлежащая китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei, представила новый ноутбук Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition.
Ридус 06:03
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