Общество
РИА Новости«Профессиональное заболевание доярок» угрожает офисным работникам
В интервью радио Sputnik врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, как это заболевание перешло от доярок к офисному планктону, и какие упражнения помогут вам уберечься от него. Получить туннельный синдром в современных условиях может абсолютно любой человек, считает Юрий Андрусов.
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Если же онемение и боли в кистях рук появились, Юрий Андрусов советует не медлить с походом к врачу ‒ точно оценить уровень риска и разработать методику лечения может только специалист при личном контакте.Радио Sputnikвчера в 18:00
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В Приморском крае рейсовый автобус сбил амурского тигра. Об этом ТАСС сообщил директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
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Палата УЕФА по финансовому контролю клубов приняла решение отстранить английский "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов.
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Политика
В Мюнхене проходит встреча Пашиняна и Алиева
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились для проведения переговоров по урегулированию нагорнокарабахского конфликта в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
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Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
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Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону
Армия и оружие
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Политика
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В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 285
Происшествия
Калининградский стрелок умер в больнице
Политика
Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Политика
Зеленский рассказал, что для него война в Донбассе закончена
Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд важных заявлений на Мюнхенской конференции по безопасности.
Технологии
Эксперты «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров
Эксперт «Лаборатории Касперского» поделилась своим мнением о способах защиты от хакеров.
Общество
Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России
Обычно синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, однако в этом году ее "поторопит" аномально теплая зима, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Космос
К МКС стартовала ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus
Ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала в субботу с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане.
Общество
Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами
Кино
Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети
Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.
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Собчак попозировала с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Общество
Кардиолог назвал безлекарственный метод снижения давления за 15 минут
Гарвардские назвали самый полезный для сердца продукт Российский специалист оценил совет своего немецкого коллеги и заявил, что 15 минут прогулок для снижения давления может быть мало.
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В ходе Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) госсекретарь США Майк Помпео заявил, что кризиса западной цивилизации нет, учитывая, что Запад побеждает своих врагов.
Общество
В Цхинвале прошел митинг в память об участниках войны в Афганистане
Хоккей
Хет-трик Сошникова не спас «Салават Юлаев» от поражения в матче со СКА
Соперником подопечных Николая Цулыгина стал питерский СКА, а двумя матчами ранее уфимцы проиграли московскому «Спартаку» (2:5). Сошников против СКА.
Футбол
Мане принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем»
15 февраля в Норидже (Великобритания) на стадионе «Карроу Роуд» команды «Норвич» и «Ливерпуль» встретились в рамках 26-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20.
Кино
Опубликован тизер четвертого сезона «Очень странных дел»
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Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике
Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Хоккей
Голкипер «Тампы» Василевский установил историческое достижение в НХЛ
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Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе
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