Если же онемение и боли в кистях рук появились, Юрий Андрусов советует не медлить с походом к врачу ‒ точно оценить уровень риска и разработать методику лечения может только специалист при личном контакте.

с чего всё началось

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