Общество

РИА НовостиРИА Новости«Профессиональное заболевание доярок» угрожает офисным работникам

В интервью радио Sputnik врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, как это заболевание перешло от доярок к офисному планктону, и какие упражнения помогут вам уберечься от него. Получить туннельный синдром в современных условиях может абсолютно любой человек, считает Юрий Андрусов.
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с чего всё началось

Как не получить в офисе «болезнь доярок». Советы невролога

Если же онемение и боли в кистях рук появились, Юрий Андрусов советует не медлить с походом к врачу ‒ точно оценить уровень риска и разработать методику лечения может только специалист при личном контакте.
Радио Sputnikвчера в 18:00

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«Заболевание доярок» стало распространяться среди офисных сотрудников

Телеканал 360°вчера в 23:43

«Профессиональное заболевание доярок» угрожает офисным работникам

РИА Новостивчера в 18:59

«Болезнь доярок» перешла на офисных работников

Lenta.ruвчера в 20:54

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РЕН ТВвчера в 20:11

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Мойка78вчера в 19:11

Врач предупредил офисных работников об угрозе «болезни доярок»

URA.Ruвчера в 22:42

Как не получить в офисе «болезнь доярок». Советы невролога

Радио Sputnikвчера в 18:00
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РБК вчера в 22:29
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ToDay News Ufa вчера в 13:01
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РИА Новости 14 февраля в 10:26
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Lenta.ru вчера в 23:28
Политика

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Российская газета вчера в 19:35
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

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RT на русском вчера в 21:23
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 285

Известия вчера в 08:03
Происшествия

Калининградский стрелок умер в больнице

Интерфакс вчера в 15:00
Политика

Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
RT на русском вчера в 22:21
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Политика

Зеленский рассказал, что для него война в Донбассе закончена

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Pravda.Ru вчера в 10:20
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Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 02:59
Общество

Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России

Обычно синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, однако в этом году ее "поторопит" аномально теплая зима, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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К МКС стартовала ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus

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Общество

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Интерфакс вчера в 04:49
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В Цхинвале прошел митинг в память об участниках войны в Афганистане

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Хоккей

Хет-трик Сошникова не спас «Салават Юлаев» от поражения в матче со СКА

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Мане принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем»

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Голкипер "Тампы-Бэй Лайтнинг" и сборной России Андрей Василевский установил историческое достижение в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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