Общество

РИА НовостиРИА Новости«Профессиональное заболевание доярок» угрожает офисным работникам

В интервью радио Sputnik врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, как это заболевание перешло от доярок к офисному планктону, и какие упражнения помогут вам уберечься от него. Получить туннельный синдром в современных условиях может абсолютно любой человек, считает Юрий Андрусов.
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с чего всё началось

Как не получить в офисе «болезнь доярок». Советы невролога

Если же онемение и боли в кистях рук появились, Юрий Андрусов советует не медлить с походом к врачу ‒ точно оценить уровень риска и разработать методику лечения может только специалист при личном контакте.
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«Болезнь доярок» нацелилась на офисных работников

Комсомольская правда01:12

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Телеканал 360°вчера в 23:43

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РЕН ТВвчера в 20:11

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URA.Ruвчера в 22:42
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
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Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
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В горах Грузии обнаружено тело российской туристки, попавшей в субботу под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури.
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