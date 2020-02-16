Общество
Газета.Ru«Заболевание доярок» представляет угрозу офисным работникам
Невролог отметил, что раньше туннельный синдром считался профессиональным заболеванием доярок, так как постоянная нагрузка на кисть вызывает утолщение связок и сухожилий, которые давят на нерв.
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с чего всё началось
Недуг проявляется в боли и онемении пальцев кисти, а его причина заключается в том, что из-за большого числа однообразных движений или неудобного положении рук при работе с клавиатурой и мышью запястье пребывает в постоянном напряжении.Радио Sputnikвчера в 18:00
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Происшествия
Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство
Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте - Софию арестовали по подозрению в убийстве в Мэриленде, сообщает Washington Post.
Происшествия
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
Здоровье
Власти Китая сообщили о прогрессе в борьбе с коронавирусом
Фэн отметил, что доля тяжелобольных коронавирусом за несколько недель во всем Китае сократилась с 16% до 7,2% от общего числа зараженных.
Армия и оружие
Эрдоган грозит России колоссальными потерями в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, в котором сообщил о том, что отказывается от ранее выдвинутого требования о необходимости прекращения наступательной операции сирийской армии к концу февраля, поставив ультиматум о том, чтобы САА и Россия незамедлительно прекратили наступление, заявив о том, что в противном случае в Сирии начнутся огромные потери.
Политика
Губернатор Ситников пошутил про коррупцию
По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встречу с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.
Общество
Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России
Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
Армия и оружие
Протурецкие группировки атаковали армию Сирии в Алеппо
Вооруженные группировки, выступающие на стороне Турции, атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в провинции Алеппо.
Футбол
Экс-тренер «Баварии» Ковач может возглавить «Герту»
Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач может возглавить берлинскую «Герту». Об этом 13 февраля сообщает Kicker.
Происшествия
Настоятель храма в Москве рассказал о нападении
Ранее официальный представитель МВД России МВД Ирина Волк сообщила, что мужчина ворвался в храм Святителя Николая в Москве и ранил двух человек.
Происшествия
Стрельба в центре Калининграда. Есть погибшие
Шоу-бизнес
Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков
31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Общество
В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками
В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Футбол
Смолов попал в список игроков «Сельты» на матч с «Реалом»
Российский форвард "Сельты" Федор Смолов попал в расширенный список игроков "Сельты" на матч испанского чемпионата против мадридского "Реала".
Общество
Киркоров ответил на критику клипа с монашками
На этой неделе вышло очередное эпатажное видео, в котором Филипп Киркоров, кажется, превзошел самого себя.
Футбол
Мората – Черышеву: «Ты – босс»
Общество
Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя
Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по огранизации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.
Политика
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову со сцены увели под руки после концерта в Брянске
Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
Происшествия
Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных
Молодая москвичка погибла, поучаствовав в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре столицы.
Происшествия
В Приморье автобус сбил амурского тигра
Пассажирский автобус в Приморье на трассе сбил амурского тигра, инспекторы охотнадзора работают на месте, чтобы узнать, насколько серьезно зверь пострадал.
Общество
Кейт Миддлтон рассказала, что ее бабушка была взломщиком кодов
Кейт Миддлтон призналась, что ее бабушка была взломщиком кодов.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на конференции в Мюнхене
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика
Главы Азербайджана и Армении впервые подискутировали о Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые приняли участие в открытых панельных обсуждениях конфликта в Нагорном Карабахе.
Экономика
В России может снизиться размер выплат по ипотеке
В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.
Политика
В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»
Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Экономика
Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое
Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.