Общество

Газета.RuГазета.Ru«Заболевание доярок» представляет угрозу офисным работникам

Невролог отметил, что раньше туннельный синдром считался профессиональным заболеванием доярок, так как постоянная нагрузка на кисть вызывает утолщение связок и сухожилий, которые давят на нерв.
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с чего всё началось

Как не получить в офисе «болезнь доярок». Советы невролога

Недуг проявляется в боли и онемении пальцев кисти, а его причина заключается в том, что из-за большого числа однообразных движений или неудобного положении рук при работе с клавиатурой и мышью запястье пребывает в постоянном напряжении.
Радио Sputnikвчера в 18:00

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«Болезнь доярок» нацелилась на офисных работников

Комсомольская правда01:12

«Заболевание доярок» стало распространяться среди офисных сотрудников

Телеканал 360°вчера в 23:43

Врач предупредил офисных работников об угрозе «болезни доярок»

URA.Ruвчера в 22:42

«Болезнь доярок» перешла на офисных работников

Lenta.ruвчера в 20:54

Врач рассказал об угрозе «болезни доярок» для работников офисов

РЕН ТВвчера в 20:11

«Профессиональное заболевание доярок» угрожает офисным работникам

РИА Новостивчера в 18:59

Как не получить в офисе «болезнь доярок». Советы невролога

Радио Sputnikвчера в 18:00
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Происшествия

Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство

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Газета.Ru вчера в 17:18
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, в котором сообщил о том, что отказывается от ранее выдвинутого требования о необходимости прекращения наступательной операции сирийской армии к концу февраля, поставив ультиматум о том, чтобы САА и Россия незамедлительно прекратили наступление, заявив о том, что в противном случае в Сирии начнутся огромные потери.
Avia.pro вчера в 21:49
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Губернатор Ситников пошутил про коррупцию

По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встречу с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.
Вести.Ru 04:15
Общество

Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России

Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
Российская газета 00:50
Армия и оружие

Протурецкие группировки атаковали армию Сирии в Алеппо

Вооруженные группировки, выступающие на стороне Турции, атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в провинции Алеппо.
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Футбол

Экс-тренер «Баварии» Ковач может возглавить «Герту»

Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач может возглавить берлинскую «Герту». Об этом 13 февраля сообщает Kicker.
REGNUM 13 февраля в 06:40
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Автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии

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Происшествия

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Ранее официальный представитель МВД России МВД Ирина Волк сообщила, что мужчина ворвался в храм Святителя Николая в Москве и ранил двух человек.
РИА Новости 04:00
Происшествия

Стрельба в центре Калининграда. Есть погибшие

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Шоу-бизнес

Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков

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Общество

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Lenta.ru 00:27
Футбол

Смолов попал в список игроков «Сельты» на матч с «Реалом»

Российский форвард "Сельты" Федор Смолов попал в расширенный список игроков "Сельты" на матч испанского чемпионата против мадридского "Реала".
РИА Новости вчера в 07:44
Общество

Киркоров ответил на критику клипа с монашками

На этой неделе вышло очередное эпатажное видео, в котором Филипп Киркоров, кажется, превзошел самого себя.
НТВ вчера в 05:56
Футбол

Мората – Черышеву: «Ты – босс»

Евро-футбол.ру вчера в 16:29
Футбол

СМИ: Кокорин попросил у «Зенита» четырёхлетний контракт с зарплатой €4 млн

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Общество

Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя

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Политика

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
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Шоу-бизнес

Ольгу Бузову со сцены увели под руки после концерта в Брянске

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
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Происшествия

Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных

Молодая москвичка погибла, поучаствовав в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре столицы.
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Происшествия

В Приморье автобус сбил амурского тигра

Пассажирский автобус в Приморье на трассе сбил амурского тигра, инспекторы охотнадзора работают на месте, чтобы узнать, насколько серьезно зверь пострадал.
РИА Новости вчера в 22:31
Общество

Кейт Миддлтон рассказала, что ее бабушка была взломщиком кодов

Кейт Миддлтон призналась, что ее бабушка была взломщиком кодов.
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Политика

Зеленскому не дали микрофон на конференции в Мюнхене

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Политика

Главы Азербайджана и Армении впервые подискутировали о Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые приняли участие в открытых панельных обсуждениях конфликта в Нагорном Карабахе.
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В России может снизиться размер выплат по ипотеке

В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.
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Политика

В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»

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Газета.Ru 14 февраля в 17:27
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Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm 03:37
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