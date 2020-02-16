Недуг проявляется в боли и онемении пальцев кисти, а его причина заключается в том, что из-за большого числа однообразных движений или неудобного положении рук при работе с клавиатурой и мышью запястье пребывает в постоянном напряжении.

с чего всё началось

Невролог отметил, что раньше туннельный синдром считался профессиональным заболеванием доярок, так как постоянная нагрузка на кисть вызывает утолщение связок и сухожилий, которые давят на нерв.

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