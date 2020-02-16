Общество

РИА НовостиРИА Новости«Профессиональное заболевание доярок» угрожает офисным работникам

В интервью радио Sputnik врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, как это заболевание перешло от доярок к офисному планктону, и какие упражнения помогут вам уберечься от него. Получить туннельный синдром в современных условиях может абсолютно любой человек, считает Юрий Андрусов.
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с чего всё началось

Как не получить в офисе «болезнь доярок». Советы невролога

Если же онемение и боли в кистях рук появились, Юрий Андрусов советует не медлить с походом к врачу ‒ точно оценить уровень риска и разработать методику лечения может только специалист при личном контакте.
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«Профессиональное заболевание доярок» угрожает офисным работникам

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URA.Ruвчера в 22:42

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Радио Sputnikвчера в 18:00
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