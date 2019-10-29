с чего всё началось

Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор филологических наук Гасан Гусейнов объяснил свои слова об убогом и «клоачном» русском языке.

Профессор-филолог из ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Политика США собрались выйти из Договора по открытому небу Американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении администрации США выйти из Договора по открытому небу, пишет The Wall Street Journal.

Происшествия Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу» Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.

Финансы S&P500 установил новый абсолютный максимум на фоне фундаментальных и корпоративных новостей Фьючерсы на индекс S&P500 сформировали пик на уровне 3042 пункта, превысив предыдущий максимум на уровне 3029 пунктов, также установленный 26 июля.

Технологии Данные 1,3 млн банковских карт выставлены на продажу на Joker’s Stash Эксперты компании Group-IB сообщили, что недавно на известный кардерский ресурс Joker's Stash была загружена огромная база данных, содержащая более 1,3 миллиона записей по кредитным и дебетовым картам, в основном принадлежащих клиентам индийских банков.

Армия и оружие Военные Бельгии сообщили о перехвате истребителя Су-35 над Балтикой «Наши F-16, развернутые в настоящее время близ северо-восточной границы НАТО, осуществили перехват группы российских самолетов, среди которых был могущественный Су-35», — говорится в сообщении.

Экономика Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Политика Зеленский отреагировал на начало разведения сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал начало процесса разведения войск в районе Золотого в Донбассе.

Политика Путин принял приглашение приехать на Кубу и передал привет Кастро Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.

Армия и оружие Трамп заявил об уничтожении преемника аль-Багдади Американские военные убили вероятного преемника главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

Политика МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным 10 октября Зеленский заявил, что пока встреча с Путиным не планируется, передает НСН.

Гаджеты Apple выпустила новые AirPods Pro Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Apple выпустит новый бюджетный iPhone SE 2. Знаменитый аналитик Мин-Чи Ко рассказал, что новое устройство будет иметь корпус iPhone 8, а по «начинке» будет близко к iPhone 11.

Происшествия В Домодедове экстренно сел самолет, летевший из Лондона в Бангкок В московском аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолет А-380 авиакомпании Thai Airways, летевший из Лондона с Бангкок.

Футбол Роналду сравнил «Золотой мяч» с Нобелевской премией Напомним, Роналду является одним из 30 номинантов на «Золотой мяч» — награду лучшему игроку года по версии France Football.

Единоборства 212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.

Общество Аэропорт Триполи открылся после двухмесячного перерыва По сообщению руководства аэропорта, фактическое возобновление полетов после длительного перерыва может занять до двух недель.

Здоровье В Самарской области мышиной лихорадкой заболели 519 человек В Самарской области геморрагической (мышиной) лихорадкой с почечным синдромом заразились 519 человек, это стало известно на заседании межведомственной-противоэпидемической комиссии региона.

Авто АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4 Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).

Политика Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".

Экономика Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.

Космос Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.

Космос Скончался академик Николай Анфимов Сегодня скончался крупный ученый в области аэромеханики и тепловых процессов, организатор работ по космическим технологиям, член РАН Николай Анфимов.