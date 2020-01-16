Политика
Rostov gazetaПрофессор Анна Разьны прокомментировала отношение Польши к России
Отмечается, что по мнению Разьны, со времен украинского переворота, все действия Варшавы на международной арене подчинены борьбе с Россией.
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Польский профессор посчитал Варшаву виновной в ухудшении отношений с Россией
Телеканал 360°вчера в 23:58
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Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Политика
Путин создал рабочую группу по поправкам в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ.
Происшествия
В Чите военнослужащего заподозрили в убийстве двух человек
Происшествия
Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу
Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.
Политика
Путин запретил чиновникам иметь иностранное гражданство
Главы регионов, министры, депутаты и судьи, заявил политик, не должны обладать не только иностранным гражданством, но и любым документом (к примеру, видом на жительство), дающим право на постоянное проживание в какой бы то ни было стране, за исключением РФ.
Политика
Мишустин выступил против списания долгов россиян
Своими соображениями с депутатами делится Михаил Мишустин, кандидатуру которого на должность премьер-министра выдвинул накануне президент Путин после отставки правительства.
Происшествия
В ДТП под Саратовом погибли четыре человека
Четыре человека погибли в ДТП с минивэном под Саратовом, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по обеспечению безопасности дорожного движения (Госавтоинспекция).
Политика
Мишустин обещает Госдуме персональную ответственность министров
Кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин заверил депутатов Госдумы в персональной ответственности министров, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
Происшествия
В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку
Почти три десятка детей и взрослых обратились за медицинской помощью после того, как самолёт сбросил авиатопливо над детской площадкой при начальной школе в Лос-Анджелесе (США), сообщили 14 января в пожарной службе города.
Футбол
В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна
Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
Политика
Путин пообещал России почти бесплатный интернет
«По всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам», — распорядился сегодня Президент в своем послании к Федеральному собранию.
Хоккей
«Сибирь» выиграла у «Амура» по буллитам
Сибирь одержала победу над Амуром (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ на Платинум Арене в Хабаровске.
Происшествия
На Алтае задержанный по делу о пропаже подростков покончил с собой
Мужчина, задержанный в рамках уголовного дела, возбужденного по факту пропажи подростков в Алтайском крае, покончил с собой в отделе полиции.
Политика
Эрдоган: Турция отправляет войска в Ливию
Политика
Греф назвал главного министра в правительстве
Самым главным министром в правительстве является это министр образования, такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Финансы
России предсказали курс 200 рублей за доллар
Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.
Общество
«Пропаганда запрещена»: в Брянске хотят уволить учительницу-лесбиянку
Общество
Водонаева резко высказалась о маткапитале
Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Политика
Реформа по кадастру: чем занимался Мишустин в 2004–2006 годах
Михаил Мишустин с 2004 по 2006 год возглавлял агентство Роснедвижимость. Рассказываем, чем оно занималось.
Авто
Morgan показал юбилейную версию модели Plus 4
Специальное темно-серое ковровое покрытие и руль созданы вручную для юбилейной версии модели.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Экономика
Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками
Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
Происшествия
Во время съемок «Дома-2» умер оператор
На территории телепроекта "Дом-2" умер один из операторов реалити-шоу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Экономика
Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов
Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.