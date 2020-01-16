Политика

Rostov gazetaRostov gazetaПрофессор Анна Разьны прокомментировала отношение Польши к России

Отмечается, что по мнению Разьны, со времен украинского переворота, все действия Варшавы на международной арене подчинены борьбе с Россией.
Читать в источнике
Комментировать70

Подробнее о событии

Профессор из Польши назвала истоки ненависти к России

News.ruвчера в 22:06

Польский профессор рассказала о причинах ненависти к России

Известиявчера в 23:02

Русофобия стала признаком патриотизма. Профессор из Польши рассказала об истоках ненависти к России

Life.ruвчера в 22:44

Польский профессор посчитал Варшаву виновной в ухудшении отношений с Россией

Телеканал 360°вчера в 23:58

Польский учёный рассказала, почему Польша стала ненавидеть Россию

Московский Комсомолецвчера в 22:03

Поворотный момент: профессор рассказала о развитии русофобии в Польше

РЕН ТВвчера в 21:57

Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России

РИА Новостивчера в 21:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 07:00, Ашберн
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

РИА Новости вчера в 14:30
Политика

Путин создал рабочую группу по поправкам в Конституцию РФ

Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ.
REGNUM вчера в 14:49
Происшествия

В Чите военнослужащего заподозрили в убийстве двух человек

REGNUM вчера в 23:16
Происшествия

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу

Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.
ТАСС 06:06
Политика

Путин запретил чиновникам иметь иностранное гражданство

Главы регионов, министры, депутаты и судьи, заявил политик, не должны обладать не только иностранным гражданством, но и любым документом (к примеру, видом на жительство), дающим право на постоянное проживание в какой бы то ни было стране, за исключением РФ.
Экспресс газета вчера в 07:21
Политика

Мишустин выступил против списания долгов россиян

Своими соображениями с депутатами делится Михаил Мишустин, кандидатуру которого на должность премьер-министра выдвинул накануне президент Путин после отставки правительства.
Интересант 06:50
Происшествия

В ДТП под Саратовом погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП с минивэном под Саратовом, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по обеспечению безопасности дорожного движения (Госавтоинспекция).
РБК 04:29
Политика

Мишустин обещает Госдуме персональную ответственность министров

Кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин заверил депутатов Госдумы в персональной ответственности министров, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.
REGNUM 06:25
Происшествия

В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку

Почти три десятка детей и взрослых обратились за медицинской помощью после того, как самолёт сбросил авиатопливо над детской площадкой при начальной школе в Лос-Анджелесе (США), сообщили 14 января в пожарной службе города.
REGNUM 14 января в 18:14
Футбол

В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна

Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
РИА Новости 06:55
Политика

Путин пообещал России почти бесплатный интернет

«По всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам», — распорядился сегодня Президент в своем послании к Федеральному собранию.
Московский Комсомолец вчера в 13:03
Хоккей

«Сибирь» выиграла у «Амура» по буллитам

Сибирь одержала победу над Амуром (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ на Платинум Арене в Хабаровске.
Советский спорт 06:45
Происшествия

На Алтае задержанный по делу о пропаже подростков покончил с собой

Мужчина, задержанный в рамках уголовного дела, возбужденного по факту пропажи подростков в Алтайском крае, покончил с собой в отделе полиции.
Известия 04:45
Политика

Эрдоган: Турция отправляет войска в Ливию

Российская газета 06:32
Политика

Греф назвал главного министра в правительстве

Самым главным министром в правительстве является это министр образования, такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
Rambler News Service 06:49
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Известия вчера в 23:10
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия 05:49
Финансы

России предсказали курс 200 рублей за доллар

Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.
Lenta.ru 03:42
Происшествия

В Оренбургской области выяснят обстоятельства гибели шахтера

РИА Новости 01:09
Общество

«Пропаганда запрещена»: в Брянске хотят уволить учительницу-лесбиянку

Газета.Ru вчера в 12:02
Общество

Водонаева резко высказалась о маткапитале

Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
РИА Новости 05:39
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Политика

Реформа по кадастру: чем занимался Мишустин в 2004–2006 годах

Михаил Мишустин с 2004 по 2006 год возглавлял агентство Роснедвижимость. Рассказываем, чем оно занималось.
РБК 03:35
Авто

Morgan показал юбилейную версию модели Plus 4

Специальное темно-серое ковровое покрытие и руль созданы вручную для юбилейной версии модели.
CarsWeek.ru 02:14
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Экономика

Ледокол «Лидер» запланировали ввести в эксплуатацию в 2027 году

Интерфакс 02:03
Экономика

Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками

Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
Ведомости 02:08
Происшествия

Во время съемок «Дома-2» умер оператор

На территории телепроекта "Дом-2" умер один из операторов реалити-шоу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 06:14
Экономика

Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов

Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Рамблер вчера в 01:08
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС 03:32
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное