Здоровье
ФАНПрофессор Демин рассказал, как вода поможет в борьбе с курением
Неприятные ощущения возникают из-за нехватки никотина, однако дополнительное количество воды помогает справиться, отмечает Демин. Вода также способна ускорить обмен веществ в организме.
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с чего всё началось
Вода поможет и тем, кто боится после отказа от курения набрать лишний вес.Радио Sputnikвчера в 19:00
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Происшествия
Конфликт из-за земли в Ингушетии закончился массовой перестрелкой
Lenta.ru вчера в 10:40
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Футбол
Месси забил 699-й гол в профессиональной карьере
Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси забил 699-й гол в профессиональной карьере.
Газета.Ru 00:16
Общество
В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19
В России зарегистрировано минимальное с 30 апреля число выявленных пациентов с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Футбол
Заседание по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву перенесено
Заседание московского городского суда по пересмотру приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву перенесено на 6 июля.
Вести.Ru 04:02
Общество
Прокурор запросил реальные сроки для фигурантов дела «Сети»* в Петербурге
Гособвинитель попросил суд назначить Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову 9 и 6 лет колонии соответственно по петербургскому делу "Сети"*, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:21
Общество
Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих
Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов.
RT на русском 04:05
Политика
Минюст США подал в суд на Джона Болтона
В суд округа Колумбия поступил иск, поданный Минюстом США к бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону.
BFM.ru 00:13
Происшествия
Первоклассник ранил отца во время ссоры с матерью в Подмосковье
Мальчик ранил ножом своего отца во время ссоры с матерью, сообщает о происшествии РЕН ТВ 17 июня.
Известия 04:47
Происшествия
Актера Ефремова повезли на допрос
Сотрудники ФСИН в среду, 17 июня, забрали актера Михаила Ефремова на допрос.
Известия 04:37
Религия
Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение
Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru.
Газета.Ru вчера в 14:03
Общество
Мошенники придумали схему обмана пенсионеров с помощью смартфонов
Мошенники начинают рассказывать пенсионерам, что якобы тем сулят «золотые горы», после чего отбирают у пожилых все их сбережения.
Evo-rus.com 03:40
Шоу-бизнес
Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке
Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня 15 июня в 04:14
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности
Ранее в Сети появилась информация о том, что Липницкая станет матерью. По сведениям СМИ, ребенок спортсменки родится в ближайшее время.
Вечерняя Москва вчера в 12:40
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Общество
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитывают потери
Царьград 05:22
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
Происшествия
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от «чеченской общины»
Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности "чеченской общины" в стране и появившихся в связи с этим угрозах, сообщает издание Parisien.
РИА Новости 03:35
Музыка
Евровидение объявило даты проведения конкурса в 2021 году
Слово и Дело 15 июня в 10:54
Путешествия
В АТОР рассказали о необходимых справках при заселении в санатории
Москва, 17 июня 2020, 10:42 — REGNUM В России для заселения в санаторий туристам необходимо иметь при себе три справки, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе.
REGNUM 03:42
Футбол
«Бавария» вновь стала чемпионом Германии по футболу
Vprognoze.ru вчера в 16:56
Экономика
Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля
В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных новшеств.
Время Бухгалтера 04:54
Автоспорт
Отец Хэмилтона призвал Формулу 1 встать на колени
Motorsport.com Россия вчера в 10:11
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Басаева
Силовики задержали еще двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году.
Известия 05:35
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
К концу недели жителей Москвы ожидает похолодание, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
РИА Новости 05:12
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
Гаджеты
AMD представила обновленные процессоры Ryzen 3000XT
Каждый из представленных процессоров теперь обладает увеличенной на 100-200 МГц максимальной тактовой частотой.
Evo-rus.com 05:03
Политика
Желание Горбачева отдать Карелию Финляндии назвали ложью
Желание российского политика Михаила Горбачева отдать Карелию в состав Финляндии в «Горбачев-фонде» назвали ложью.
Lenta.ru 05:27