Здоровье

ФАНФАНПрофессор Демин рассказал, как вода поможет в борьбе с курением

Неприятные ощущения возникают из-за нехватки никотина, однако дополнительное количество воды помогает справиться, отмечает Демин. Вода также способна ускорить обмен веществ в организме.
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с чего всё началось

Врач назвал самое доступное средство от курения

Вода поможет и тем, кто боится после отказа от курения набрать лишний вес.
Радио Sputnikвчера в 19:00

Подробнее о событии

Медик рассказал, как вода помогает бросить курить

Российская газета00:13

Врач назвал доступный способ бросить курить с помощью воды

РБКвчера в 22:49

Врач рассказал о пользе воды в отказе от курения

Lenta.ruвчера в 21:15

Врач рассказал о значении воды для бросающих курить

Известиявчера в 22:01

Врач рассказал о пользе воды в отказе от курения

РЕН ТВвчера в 20:49

Медик рассказал, как вода поможет бросить курить

РИА Новостивчера в 19:02

Врач назвал самое доступное средство от курения

Радио Sputnikвчера в 19:00
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Происшествия

Конфликт из-за земли в Ингушетии закончился массовой перестрелкой

Lenta.ru вчера в 10:40
1,1K
Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
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Футбол

Месси забил 699-й гол в профессиональной карьере

Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси забил 699-й гол в профессиональной карьере.
Газета.Ru 00:16
Общество

В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19

В России зарегистрировано минимальное с 30 апреля число выявленных пациентов с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
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Футбол

Заседание по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву перенесено

Заседание московского городского суда по пересмотру приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву перенесено на 6 июля.
Вести.Ru 04:02
Общество

Прокурор запросил реальные сроки для фигурантов дела «Сети»* в Петербурге

Гособвинитель попросил суд назначить Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову 9 и 6 лет колонии соответственно по петербургскому делу "Сети"*, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:21
4
Общество

Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих

Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов.
RT на русском 04:05
15
Политика

Минюст США подал в суд на Джона Болтона

В суд округа Колумбия поступил иск, поданный Минюстом США к бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону.
BFM.ru 00:13
4
Происшествия

Первоклассник ранил отца во время ссоры с матерью в Подмосковье

Мальчик ранил ножом своего отца во время ссоры с матерью, сообщает о происшествии РЕН ТВ 17 июня.
Известия 04:47
4
Происшествия

Актера Ефремова повезли на допрос

Сотрудники ФСИН в среду, 17 июня, забрали актера Михаила Ефремова на допрос.
Известия 04:37
9
Армия и оружие

Российские бомбардировщики провели полеты в районе Чукотки

Известия 05:06
Религия

Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение

Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru.
Газета.Ru вчера в 14:03
771
Общество

Мошенники придумали схему обмана пенсионеров с помощью смартфонов

Мошенники начинают рассказывать пенсионерам, что якобы тем сулят «золотые горы», после чего отбирают у пожилых все их сбережения.
Evo-rus.com 03:40
6
Шоу-бизнес

Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке

Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня 15 июня в 04:14
66
Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности

Ранее в Сети появилась информация о том, что Липницкая станет матерью. По сведениям СМИ, ребенок спортсменки родится в ближайшее время.
Вечерняя Москва вчера в 12:40
2
Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
54
Общество

Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитывают потери

Царьград 05:22
Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
489
Происшествия

Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от «чеченской общины»

Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности "чеченской общины" в стране и появившихся в связи с этим угрозах, сообщает издание Parisien.
РИА Новости 03:35
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Музыка

Евровидение объявило даты проведения конкурса в 2021 году

Слово и Дело 15 июня в 10:54
8
Путешествия

В АТОР рассказали о необходимых справках при заселении в санатории

Москва, 17 июня 2020, 10:42 — REGNUM В России для заселения в санаторий туристам необходимо иметь при себе три справки, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе.
REGNUM 03:42
23
Футбол

«Бавария» вновь стала чемпионом Германии по футболу

Vprognoze.ru вчера в 16:56
Экономика

Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля

В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных новшеств.
Время Бухгалтера 04:54
9
Автоспорт

Отец Хэмилтона призвал Формулу 1 встать на колени

Motorsport.com Россия вчера в 10:11
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Басаева

Силовики задержали еще двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году.
Известия 05:35
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

К концу недели жителей Москвы ожидает похолодание, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
РИА Новости 05:12
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
2,2K
Здоровье

В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
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Гаджеты

AMD представила обновленные процессоры Ryzen 3000XT

Каждый из представленных процессоров теперь обладает увеличенной на 100-200 МГц максимальной тактовой частотой.
Evo-rus.com 05:03
6
Политика

Желание Горбачева отдать Карелию Финляндии назвали ложью

Желание российского политика Михаила Горбачева отдать Карелию в состав Финляндии в «Горбачев-фонде» назвали ложью.
Lenta.ru 05:27
1,1K
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