Здоровье
ФАНПрофессор Демин рассказал, как вода поможет в борьбе с курением
Неприятные ощущения возникают из-за нехватки никотина, однако дополнительное количество воды помогает справиться, отмечает Демин. Вода также способна ускорить обмен веществ в организме.
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с чего всё началось
Вода поможет и тем, кто боится после отказа от курения набрать лишний вес.Радио Sputnikвчера в 19:00
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Здоровье
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
Общество
С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку
Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru 14 июня в 06:16
Общество
Собянин: оставшиеся ограничения отменят не раньше середины июля
Оставшиеся ограничения не планируется снимать раньше середины июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
ТВ Центр вчера в 11:55
Происшествия
Задержан водитель грузовика, допустивший смертельное ДТП под Юрюзанью
Юрюзань, Челябинская область, 17 июня 2020, 08:14 — REGNUM В Челябинской области задержан водитель грузовика, смявшего на трассе М-5 несколько ехавших впереди легковых машин.
REGNUM 01:14
Технологии
Boston Dynamics начала продавать робота Spot всем желающим за $74 500
3DNews вчера в 11:48
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
Культура
Ургант высмеял ролик Киркорова про десантников
РИА Новости вчера в 18:43
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
Политика
Дмитрий Медведев описал посткоронавирусный мир
Медведев констатировал, что мир стоит на пороге крупных изменений, которые затронут практически все сферы жизнедеятельности.
Infox.ru 02:20
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Происшествия
Четыре человека утонули в Забайкалье, спасая из реки девочку-подростка
Следователи в Забайкальском крае начали проверку по факту гибели вечером 15 июня четырех человек, утонувших при попытке спасти из воды 15-летнюю девочку, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Интерфакс 15 июня в 22:57
Армия и оружие
Ручная артиллерия: NI оценил самый мощный советский карабин КС-23
Журнал The National Interest оценил мощь советского крупнокалиберного карабина КС-23.
Российская газета 01:33
Транспорт
Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Москва 24 вчера в 05:15
Игры
Мобильная игра по «Властелину колец» выйдет
В настоящее время не сообщается, на каких платформах будет доступна новая игра.
Evo-rus.com вчера в 05:10
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Известия вчера в 13:59
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 18:21
Шоу-бизнес
Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини
Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини Оксана Самойлова довольна тем, что смогла набрать вес.
Экспресс газета 02:34
Футбол
Мусаев назвал количество легионеров, которые покинут «Краснодар»
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о некоторых планах клуба на летнее трансферное окно.
ProstoProSport 02:16
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 15 июня в 03:08
Общество
СК: жители Красноярского края больше всего жалуются на следователей
Кроме Красноярского края, на следователей жалуются жители Хакасии, Тувы, Коми, Нижегородской, Псковской и Саратовской областей.
Проспект Мира вчера в 20:13
Футбол
Сетьен похвалил Гризманна за матч с «Леганесом»
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен похвалил нападающего команды Антуана Гризманна за действия в матче против «Леганеса» (2:0) в 29-м туре чемпионата Испании, несмотря на то, что француз не смог отличиться результативными действиями.
Спорт-Экспресс 02:26
Авто
Nissan представил кроссовер Nissan X-Trail нового поколения
Компания Nissan официально представила новый Nissan Rogue/X-Trail.
Автоновости дня 15 июня в 09:27
Космос
Незаметный спутник-инспектор запатентовал «Роскосмос»
Государственная корпорация «Роскосмос» запатентовала способ запуска спутника-инспектора, предназначенного для слежки за другими космическими аппаратами, который поможет ему остаться незамеченным.
Военное дело вчера в 02:42
Происшествия
На Украине националист порвал в суде постановление об аресте
11 часов шло заседание; суд постановил – домашний арест, но Стерненко сам себе закон, он просто порвал постановление.
Вести.Ru вчера в 18:40
Общество
Мошенники придумали схему обмана пенсионеров с помощью смартфонов
Как рассказали представители компании, занимающейся вопросами кибербезопасноти Zecurion газете «Известия», мошенники избирают своей целью пенсионеров, которые верят в обещания получить дополнительную прибавку к выплатам с помощью купли-продажи ценных бумаг.
Live24 02:39
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании в конце недели
Похолодание прогнозируется в столице в воскресенье, 21 июня. Воздух с +30 остынет более чем на 10 градусов.
Российская газета 02:36