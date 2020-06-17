Вода поможет и тем, кто боится после отказа от курения набрать лишний вес.

с чего всё началось

Неприятные ощущения возникают из-за нехватки никотина, однако дополнительное количество воды помогает справиться, отмечает Демин. Вода также способна ускорить обмен веществ в организме.

Профессор Демин рассказал, как вода поможет в борьбе с курением

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