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Профессор Финогенова: предпенсионеры с большим стажем могут досрочно выйти на пенсию

В августе проректор Академии труда и социальных отношений, член экспертного совета при правительстве России Александр Сафонов призвал не мечтать о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию и смириться с текущим положением дел.
Lenta.ru
Также досрочно выйти на пенсию вправе и безработные предпенсионеры.
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Досрочная пенсия полагается и многодетным женщинам с тремя и четырьмя детьми, у которых имеется не менее 15 лет страхового стажа.
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"При наличии троих детей – можно выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста, а при наличии четырех детей — на четыре года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений", — заключила эксперт.
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Подробнее о событии

Досрочно выйти на пенсию имеют право три категории россиян
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