В августе проректор Академии труда и социальных отношений, член экспертного совета при правительстве России Александр Сафонов призвал не мечтать о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию и смириться с текущим положением дел.
"При наличии троих детей – можно выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста, а при наличии четырех детей — на четыре года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений", — заключила эксперт.
В Турции арестовали четырех россиян, одного украинца и одного гражданина Узбекистана по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на чеченских оппозиционеров, пишет Hurriyet.