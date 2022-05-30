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Профессор Футтер заявил, что у Британии нет средств перехвата российских ракет «Кинжал»

Эксперт по международным отношениям из Лестерского университета, профессор Эндрю Футтер заявил, что Великобритания не способна перехватить российские баллистические ракеты, в том числе у страны нет средств перехвата для ракетного комплекса «Кинжал».
Lenta.ru
"У нас нет возможности, чтобы перехватывать и уничтожать российские баллистические ракеты", — пояснил Футтер.
РИА Новости
Как отметили в МО РФ, боевая часть ракеты комплекса уничтожила защищенный подземный арсенал за счет гиперзвуковой скорости и сверхвысокой кинетической энергии.
ТК Звезда
В то же время посол РФ в Лондоне Андрей Келин успокоил британцев, заявив, что у России отсутствуют планы применять ядерное оружие в рамках проводимой на Украине спецоперации.
Военное обозрение

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