По словам профессора прикладной экономики, основателя Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса ХопкинсаСтива Ханке, издержки России попросту меркнут на фоне того, что ждёт остальной мир.
Семья сдавшегося в плен в Мариуполе британского наемника Эйдена Аслина, воевавшего на стороне украинских боевиков в Донбассе, надеется на его возвращение домой и работает над его освобождением с МИД Великобритании и украинскими властями.
«Администрация демонстрирует безответственность и в отношении передачи Украине дальнобойных артиллерийских систем», — заявили в ведомстве, отметив, что главным риском является эскалация конфликта, в случае если Вооруженные силы Украины будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории России.
Япония после решения России приостановить межправительственное соглашение о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов намерена продолжить консультации с Москвой, чтобы дать возможность своим рыбакам продолжить деятельность, заявил телеканалу NHK представитель японского МИД.
Как рассказали в пресс-службе банка, кредит можно оформить на любые цели – крупные покупки, ремонт, обучение, либо приобрести недвижимость под залог имеющейся квартиры, при этом первоначальный взнос не требуется.