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Профессор Ханке заявил, что США и ЕС понесут ошеломляющие потери от антироссийских санкций

Стив Ханке, являющийся профессором прикладной экономики, в интервью Asia Times
 прокомментировал введение против Российской Федерации санкционных мер из-за начала специальной военной операции на Украине.
Центральная Служба Новостей
По словам профессора прикладной экономики, основателя Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стива Ханке, издержки России попросту меркнут на фоне того, что ждёт остальной мир.
Царьград
Ханке отмечает: оценки международных организаций и центральных банков носят частичный характер.
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Ханке подчеркнул, что проблемы в США вызваны действиями администраций Байдена и Дональда Трампа, которые во время пандемии печатали и тратили деньги, как "пьяные матросы".
РИА Новости

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