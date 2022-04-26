«Россия сохраняет заинтересованность в развитии диалога с Исламабадом и в развитии самого широкого спектра торгово-экономических отношений», — прокомментировал назначение нового правительства Пакистана представитель Кремля.
По данным СБ, в результате терактов в республике пострадали здание Министерства государственной безопасности в городе Тирасполь, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.
Как отметил глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, нехватка продуктов питания спровоцирует масштабные миграционные потоки, на фоне которых кризис 2015 года "будет похож на летний пикник".