Будьте в Плюсе

Профессор Кранен: центробанки начнут прятать долларовые резервы после санкций против РФ

Заморозка резервов Банка России подтолкнет центральные банки других стран к тому, чтобы «прятать» свои долларовые резервы.
Lenta.ru
Россия начала 24 февраля спецоперацию на Украине.
РИА Новости
Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли.
РИА Новости
В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции.
Евразия Daily

Подробнее о событии

Профессор Кранен: центробанки будут прятать долларовые резервы после санкций против России
РИА Новости20:37
Экономист Кранен заявил, что ЦБ некоторых стран будут прятать свои долларовые резервы
Banki Loansвчера в 11:55
Экономист Кранен заявил, что ЦБ некоторых стран могут прятать свои долларовые резервы
FBM.ruвчера в 13:04
Профессор Кранен: санкции РФ заставят ЦБ ряда стран прятать доллары
Yakutsk.ruвчера в 12:23
Кранен: центробанки некоторых государств теперь будут скрывать свои долларовые резервы
ГЛАС.RUвчера в 13:09
WWH: Кранен заявил, что ЦБ некоторых стран будут прятать свои долларовые резервы
Solenka.infoвчера в 11:10
«Некоторые центробанки будут впредь прятать свои долларовые резервы»
ИноСМИвчера в 09:28

Интересное

Пушилин заявил о просьбе оставшихся на «Азовстали» военных ВСУ эвакуироваться в Турцию

Оставшиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе украинские военные просят разрешить им эвакуироваться в Турцию.
Lenta.ru03:29

Песков заявил о желании Кремля продолжить диалог с новым правительством Пакистана

«Россия сохраняет заинтересованность в развитии диалога с Исламабадом и в развитии самого широкого спектра торгово-экономических отношений», — прокомментировал назначение нового правительства Пакистана представитель Кремля.
Lenta.ru06:14

В Греции украинцы избили россиянку на Пасху

Россиянка Оксана Маряхина рассказала о том, что во время празднования Пасхи в Афинах ее компанию избила группа украинцев.
Газета.Ru06:12

При стрельбе в детском саду под Ульяновском погибли 5-летний мальчик и 6-летняя девочка

В Ульяновской области во время стрельбы в детском саду «Рябинка» в поселке Вешкайма погибли пятилетний мальчик и шестилетняя девочка.
Lenta.ru06:30

Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Делимханову

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову.
RT на русском06:14

Совбез Приднестровья сообщил о теракте в воинской части в Парканах

По данным СБ, в результате терактов в республике пострадали здание Министерства государственной безопасности в городе Тирасполь, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.
Коммерсантъ05:04

МВД ПМР: взрывы в Приднестровье повредили вышки, которые транслировали российское радио

В результате двух взрывов, произошедших утром 26 апреля в поселке Маяк на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики, оказались повреждены две вышки радиосвязи.
Lenta.ru02:57

Пушилин призвал учесть Приднестровье при следующих этапах спецоперации

По мнению Пушилина, начало следующих этапов необходимо «после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье и по приграничным областям регионов России».
РБК04:36

Правительство Польши заявило об отказе Варшавы платить за газ из России в рублях

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.
РИА Новости06:08

Экономист Каим: мировой голод может затронуть до ста миллионов человек в 2023 году

Как отметил глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, нехватка продуктов питания спровоцирует масштабные миграционные потоки, на фоне которых кризис 2015 года "будет похож на летний пикник".
РИА Новости02:35