Коронавирус
Вести.RuПрофессор Курт объяснил низкую смертность от коронавируса в Германии
Третья причина может быть связана с социальным устройством Германии, говорит Курт. В странах Южной Европы пожилые люди более интегрированы в семьи и живут со своими родственниками в одном доме.
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с чего всё началось
Существует два фактора, которые могут объяснять сравнительно низкий уровень смертности от коронавируса COVID-19 в Германии, предположил профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт.РБК03:00
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