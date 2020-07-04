Существует два фактора, которые могут объяснять сравнительно низкий уровень смертности от коронавируса COVID-19 в Германии, предположил профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт.

с чего всё началось

Третья причина может быть связана с социальным устройством Германии, говорит Курт. В странах Южной Европы пожилые люди более интегрированы в семьи и живут со своими родственниками в одном доме.

Профессор Курт объяснил низкую смертность от коронавируса в Германии

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