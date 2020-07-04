Коронавирус

Вести.RuВести.RuПрофессор Курт объяснил низкую смертность от коронавируса в Германии

Третья причина может быть связана с социальным устройством Германии, говорит Курт. В странах Южной Европы пожилые люди более интегрированы в семьи и живут со своими родственниками в одном доме.
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с чего всё началось

Эпидемиолог объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии

Существует два фактора, которые могут объяснять сравнительно низкий уровень смертности от коронавируса COVID-19 в Германии, предположил профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт.
РБК03:00

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Профессор Курт объяснил низкую смертность от коронавируса в Германии

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Названы причины низкой смертности от коронавируса в Германии

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Московский Комсомолец06:16

Эпидемиолог объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии

РБК03:00
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В письме на имя губернатора Свердловской области главный санитарный врач региона Дмитрий Козловский сообщил, что реальное число заражённых коронавирусом в Свердловской области занижено.
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На Украине отменили запрет на въезд российскому рэперу Элджею

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США потребовали от России прекратить разработку радиоактивных ракет

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Новый внедорожник Dodge Durango был заявлен производителем, как самый мощный представитель своего класса на планете.
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