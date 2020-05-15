Общество

ИзвестияИзвестияПрофессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе

Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев заявил о своем увольнении после публикации открытого письма против домогательств в университетской среде.
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Министерство науки и высшего образования России осудило близкие отношения между преподавателями вузов и студентами

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«Это вредит качеству образования». Минобрнауки — о письме студентов о домогательствах в МГУ

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Случаи обвинений в сексуальных домогательствах в российских вузах

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ФедералПресс12:40

И.о. декана филфака МГУ оценил ситуацию с письмом о домогательствах

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Общество

Путин напомнил о необходимости выплат медикам по графику

Все деньги медикам должны были быть выплачены в конкретные даты, заявил президент РФ Владимир Путин.
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В Черногории освободили епископа Иоанникия и других священников СПЦ

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Черногории в ночь на 13 мая задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и других священников Сербской православной церкви на 72 часа за проведение собрания верующих во вторник на празднике Святого Василия Острожского.
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Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

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Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
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В центре Галактики обнаружена очень редкая суперземля

Астрономы обнаружили невероятно редкую новую суперземлю недалеко от центра Галактики.
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На Кубани судью лишили полномочий за нецензурный тост на видео

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Космос

В России планируют разработать уборщика космического мусора

Предполагается, что масса буксира будет около 80 кг и при этом он сможет транспортировать спутники или космический мусор массой до 150 килограммов на высоты до 1500 километров.
РИА Новости вчера в 20:58
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Общество

Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок врачам

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 15:40
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Политика

Лавров исключил возможность введения выездных виз для россиян

Министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил возможность введения выездных виз для поездок россиян за границу.
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Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет

Певица Любовь Успенская в своем микроблоге поделилась с подписчиками тем, как она выглядела в 25-летнем возрасте.
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Общество

Глава Кубани подписал распоряжение о смягчении карантина

Вениамин Кондратьев распорядился готовить регион к постепенному выходу из режима карантина, однако это станет возможным, если эпидемиологическая обстановка в крае не ухудшится.
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Игры

Epic Games представила Unreal Engine 5 на PlayStation 5

Компания Epic Games анонсировала Unreal Engine 5 с видеороликом, демонстрирующим технологии нового движка на PlayStation 5.
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Здоровье

В Калининградской области ребенку с СМА ввели поддерживающий препарат

Ребенку со спинальной мышечной атрофией (СМА) впервые ввели поддерживающий препарат "Спинраза" в больнице Калининградской области, сообщили журналистам в региональном правительстве.
РИА Новости 12:18
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В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
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Эмери: «Игроки „Арсенала“ не хотели, чтобы Озил был капитаном»

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В России начались продажи новой «ГАЗели»

Компания «ГАЗ» объявила о старте продаж моделей из своей новой линейки «ГАЗели NN».
Car.ru 13 мая в 05:51
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Законопроект о дистанционном обучении внесен в Госдуму

Москва, 15 мая 2020, 15:32 — REGNUM Законопроект о дистанционном обучении внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Ильясом Умахановым и Лилией Гумеровой, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.
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Происшествия

В США разбился истребитель F-22

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде.
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Появились скриншоты ремастера первой Mafia

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Путин поручил зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров

Президент России Владимир Путин поручил кабмину «навести порядок» в строительной документации для того, чтобы не затягивать строительство медицинских центров по всей стране.
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Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
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Иностранцы обратились в посольство России с просьбой вывезти их из США

Иностранные граждане обращаются в посольство России в США за содействием в выезде в Россию, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РИА Новости вчера в 21:34
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В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V

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РФС решил возобновить чемпионат России по футболу с 21 июня

Исполком РФС в пятницу принял решение, которого российский футбольный мир ждал с замиранием сердца - чемпионат России, впервые в истории приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
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Гражданский Aurus Senat с бельгийскими номерами заметили в Европе

Журналисты опубликовали фотографии Aurus Senat с бельгийскими номерами, который был замечен недалеко от Брюсселя.
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Общество

РПЦ рассказала о судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС

В Русской православной церкви приняли решение отказаться от мозаики с изображением генсека СССР Иосифа Сталина в главном храме Минобороны.
URA.Ru 18:32
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