Общество
ИзвестияПрофессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев заявил о своем увольнении после публикации открытого письма против домогательств в университетской среде.
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Общество
Путин напомнил о необходимости выплат медикам по графику
Все деньги медикам должны были быть выплачены в конкретные даты, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:35
Религия
В Черногории освободили епископа Иоанникия и других священников СПЦ
Как сообщало ИА REGNUM, полиция Черногории в ночь на 13 мая задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и других священников Сербской православной церкви на 72 часа за проведение собрания верующих во вторник на празднике Святого Василия Острожского.
REGNUM 18:39
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
Футбол
«Спартак» выкупил Александра Соболева
REGNUM 17:33
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru 04:25
Космос
В центре Галактики обнаружена очень редкая суперземля
Астрономы обнаружили невероятно редкую новую суперземлю недалеко от центра Галактики.
Индикатор вчера в 09:32
Общество
На Кубани судью лишили полномочий за нецензурный тост на видео
Российская газета 09:42
Космос
В России планируют разработать уборщика космического мусора
Предполагается, что масса буксира будет около 80 кг и при этом он сможет транспортировать спутники или космический мусор массой до 150 килограммов на высоты до 1500 километров.
РИА Новости вчера в 20:58
Общество
Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок врачам
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате доплат медикам, работающим с коронавирусом, если имеются основания, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 15:40
Политика
Лавров исключил возможность введения выездных виз для россиян
Министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил возможность введения выездных виз для поездок россиян за границу.
Rambler News Service 06:14
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет
Певица Любовь Успенская в своем микроблоге поделилась с подписчиками тем, как она выглядела в 25-летнем возрасте.
Bimru.ru 07:15
Общество
Глава Кубани подписал распоряжение о смягчении карантина
Вениамин Кондратьев распорядился готовить регион к постепенному выходу из режима карантина, однако это станет возможным, если эпидемиологическая обстановка в крае не ухудшится.
Sochi.com 05:57
Игры
Epic Games представила Unreal Engine 5 на PlayStation 5
Компания Epic Games анонсировала Unreal Engine 5 с видеороликом, демонстрирующим технологии нового движка на PlayStation 5.
NewInform 13 мая в 11:48
Здоровье
В Калининградской области ребенку с СМА ввели поддерживающий препарат
Ребенку со спинальной мышечной атрофией (СМА) впервые ввели поддерживающий препарат "Спинраза" в больнице Калининградской области, сообщили журналистам в региональном правительстве.
РИА Новости 12:18
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
Авто
В России начались продажи новой «ГАЗели»
Компания «ГАЗ» объявила о старте продаж моделей из своей новой линейки «ГАЗели NN».
Car.ru 13 мая в 05:51
Общество
Законопроект о дистанционном обучении внесен в Госдуму
Москва, 15 мая 2020, 15:32 — REGNUM Законопроект о дистанционном обучении внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Ильясом Умахановым и Лилией Гумеровой, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.
REGNUM 08:32
Происшествия
В США разбился истребитель F-22
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде.
Коммерсантъ 15:40
Игры
Появились скриншоты ремастера первой Mafia
The GEEK 13 мая в 12:09
Политика
Путин поручил зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров
Президент России Владимир Путин поручил кабмину «навести порядок» в строительной документации для того, чтобы не затягивать строительство медицинских центров по всей стране.
Smolnarod.ru 10:14
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
Политика
Иностранцы обратились в посольство России с просьбой вывезти их из США
Иностранные граждане обращаются в посольство России в США за содействием в выезде в Россию, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РИА Новости вчера в 21:34
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
Inc-news.ru вчера в 13:01
Футбол
РФС решил возобновить чемпионат России по футболу с 21 июня
Исполком РФС в пятницу принял решение, которого российский футбольный мир ждал с замиранием сердца - чемпионат России, впервые в истории приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
РИА Новости 08:05
Авто
Гражданский Aurus Senat с бельгийскими номерами заметили в Европе
Журналисты опубликовали фотографии Aurus Senat с бельгийскими номерами, который был замечен недалеко от Брюсселя.
Политическая Экспертиза вчера в 10:14
Общество
РПЦ рассказала о судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС
В Русской православной церкви приняли решение отказаться от мозаики с изображением генсека СССР Иосифа Сталина в главном храме Минобороны.
URA.Ru 18:32