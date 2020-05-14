с чего всё началось

Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев заявил о своем увольнении после публикации открытого письма против домогательств в университетской среде.

Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе

Здоровье Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса. 251

Экономика В Самарской области увеличили прожиточный минимум По итогам четвертого квартала 2019 года прожиточный минимум в Самарской области составлял 10 148 рублей. 6

Общество Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий. 271

Происшествия На Курильских островах впервые обнаружили коронавирус Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией. 1

Общество В Черногории произошли столкновения православных верующих с полицией В результате столкновений полиции и православных верующих в Черногории были задержаны больше 70 человек, 26 полицейских пострадали. 12

Общество Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. 1,3K

Политика Посол РФ требует у NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе в России Посольство России в США направило главному редактору газеты New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию о ситуации с коронавирусом в России, пишет РИА "Новости". 1

Игры Nintendo анонсировала Paper Mario: The Origami King Японская компания Nintendo представила новую часть о бумажном Марио — Paper Mario: The Origami King.

Шоу-бизнес Эмин Агаларов расстается с женой Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года. 125

Общество Дерматолог рассказала, как правильно носить перчатки при пандемии Горностаева пояснила, что зуд кожного покрова после обработки антисептиком вызывается из-за обезвоживания кожи и утраты слоя водно-липидной мантии.

Здоровье Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России Ранняя диагностика и уровень здравоохранения На прошлой неделе директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России ранней диагностикой, которая в большинстве случаев не допускает развития болезни в сложной форме. 273

Политика Белорусы, казахстанцы и украинцы просят посольство России помочь с выездом из США Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США за содействием в выезде в РФ для воссоединения с семьями.

Игры Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Серверы онлайн-магазина Еріс Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной. 649

Экономика Бизнесу начали выплачивать субсидии на зарплаты работникам Первые 77 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей до конца недели получат государственную субсидию на выплату заработной платы своим сотрудникам. 167

Автоспорт В Renault прокомментировали уход Даниэля Риккардо в McLaren Руководитель команды Renault Сирил Абитбуль прокомментировал расставание с Даниэлем Риккардо по окончании сезона-2020.

Наука Собаки прислушались к командам роботов В рамках эксперимента собаки слушали команды от человекоподобного робота и от обычной колонки. 8

Политика Зеленский продлил санкции против российских соцсетей Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против российских сайтов и социальных сетей на территории страны. 46

Общество В Коми разрешили прогулки и занятия спортом на улице Врио главы Республики Коми Владимир Уйба сообщил о смягчении режима ограничений — в регионе разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по два человека. 22

Общество Foreign Policy (США): просочившаяся в прессу база данных о распространении коронавируса в Китае содержит информацию о 230 городах и 640 тысяч обновлений (Foreign Policy) Пекин утверждает, что с тех пор, как в конце прошлого года началась пандемия коронавирусной инфекции, на территории материкового Китая было зарегистрировано всего 82 тысячи 919 случаев заболевания и 4 тысячи 633 смертельных случая.

Политика Украина столкнулась с угрозой дефицита воды Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита. 78

Космос Ученые выяснили, где могут жить инопланетяне Пять лет назад исследователи заявили о пригодности эллиптических галактик для жизни инопланетян, поскольку там происходит меньше катастрофических смертоносных событий, чем в галактиках, подобных Млечному пути.