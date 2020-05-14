Общество
ИзвестияПрофессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев заявил о своем увольнении после публикации открытого письма против домогательств в университетской среде.
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с чего всё началось
13 мая студенты, аспиранты и выпускники МГУ опубликовали открытое письмо, в котором потребовали от руководства университета создать механизмы, определяющие взаимоотношения между учащимися и преподавателями.Плюс один +112:29
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«Пожилые люди получили помощь». Как студенты МГУ занимаются волонтерством на карантине
ФедералПрессвчера в 12:22
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После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
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В результате столкновений полиции и православных верующих в Черногории были задержаны больше 70 человек, 26 полицейских пострадали.
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Ранняя диагностика и уровень здравоохранения На прошлой неделе директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России ранней диагностикой, которая в большинстве случаев не допускает развития болезни в сложной форме.
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Политика
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Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США за содействием в выезде в РФ для воссоединения с семьями.
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Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games
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Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино
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Первые 77 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей до конца недели получат государственную субсидию на выплату заработной платы своим сотрудникам.
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В рамках эксперимента собаки слушали команды от человекоподобного робота и от обычной колонки.
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Пекин утверждает, что с тех пор, как в конце прошлого года началась пандемия коронавирусной инфекции, на территории материкового Китая было зарегистрировано всего 82 тысячи 919 случаев заболевания и 4 тысячи 633 смертельных случая.
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РИА Новости 02:18
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В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
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Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
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Ученые выяснили, где могут жить инопланетяне
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NVIDIA представила процессор Ampere
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