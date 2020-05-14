Общество

ИзвестияИзвестияПрофессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе

Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев заявил о своем увольнении после публикации открытого письма против домогательств в университетской среде.
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с чего всё началось
13 мая студенты, аспиранты и выпускники МГУ опубликовали открытое письмо
, в котором потребовали от руководства университета создать механизмы, определяющие взаимоотношения между учащимися и преподавателями.
Плюс один +112:29

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