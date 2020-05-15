Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев заявил о своем увольнении после публикации открытого письма против домогательств в университетской среде.

Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе

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