Общество
ИзвестияПрофессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев заявил о своем увольнении после публикации открытого письма против домогательств в университетской среде.
Читать в источнике
Оценить575
Подробнее о событии
Показать все источники
Минобрнауки: романы преподавателей со студентками портят репутацию российского образования
ФедералПрессвчера в 12:40
«Это вредит качеству образования». Минобрнауки — о письме студентов о домогательствах в МГУ
Плюс один +1вчера в 12:06
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Интернет
Google принесла на смартфоны Android реакции, как у iPhone
Компания Google начала распространять тестовое обновление для Google Messages (Сообщения), базового приложения обмена сообщениями на смартфонах Android.
iXBT.com 14 мая в 01:27
Политика
Путин призвал вовремя выплатить медикам обещанные надбавки
Президент РФ Владимир Путин призвал выплатить медикам обещанные надбавки в установленный срок.
Православие и Мир вчера в 07:47
Общество
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Гаджеты
Глава Nvidia представил новый графический ускоритель на своей кухне
ФАН 14 мая в 12:37
Экономика
Путин поручил внести поправки по доплатам соцработникам
Речь идет о специальных федеральных доплатах с 15 апреля по 15 июля за особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, которые работают посменно.
Российская газета вчера в 15:08
Экономика
Barrick Gold продала последний актив в России
Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ вчера в 04:00
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM вчера в 01:21
Армия и оружие
На месте гибели летчика Филиппова в Сирии установили памятную табличку
Салют гремит на месте гибели героя России Романа Филиппова.
РЕН ТВ вчера в 21:35
Здоровье
Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции
Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 03:52
Общество
В Москве за сутки скончались 74 пациента с коронавирусом
Всего же в городе было зафиксировано более 135 тысяч случаев коронавируса.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Политика
Венесуэла запросила обсуждения в СБ ООН ситуации с попыткой вторжения
Венесуэла попросила председателя Совета Безопасности ООН провести обсуждение в Совбезе ситуации с недавней попыткой вторжения на территорию Боливарианской Республики, следует из письма венесуэльского постпреда при ООН Самуэля Монкады.
РИА Новости 13 мая в 18:04
Общество
В Германии число заболевших коронавирусом превысило 171 тысячу человек
Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 171 тысячу, умерли свыше 7,6 тысячи человек, сообщает институт Роберта Коха.
Gazeta.SPb 13 мая в 00:41
Экономика
Эксперты рассказали, как «удаленка» повлияла на число утечек данных из банков
Эксперты по-разному оценили влияние перехода сотрудников российских банков на удаленный режим работы из-за пандемии коронавируса на инциденты, связанные с утечкой персональных данных: от увеличения их количества до неизменности числа таких случаев за последние месяцы, показал опрос специалистов в сфере информационной безопасности, проведенный РИА Новости.
ПРАЙМ вчера в 23:15
Автоспорт
Фернандо Алонсо может вернуться в «Рено»
Спорт-Экспресс вчера в 01:59
Политика
Палата представителей США одобрила помощь экономике на $3 трлн
Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила пакет стимулирующих мер на $3 трлн в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:04
Шоу-бизнес
Больше ста поцелуев: Бен Аффлек и Ана де Армас продемонстрировали чувства в клипе Residente
В клипе собраны больше сотни кадров с целующимися парами со всего света.
Popcornnews.ru вчера в 10:40
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет
Певица Любовь Успенская в своем микроблоге поделилась с подписчиками тем, как она выглядела в 25-летнем возрасте.
Bimru.ru вчера в 07:15
Кино
Финальные эпизоды сериала «Сверхъестественное» выйдут осенью
Газета.Ru вчера в 10:47
Общество
РПЦ отказалась от мозаики со Сталиным в храме в парке «Патриот»
РПЦ приняла решение отказаться от мозаики с изображением Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил, который был построен в парке «Патриот» в Московской области, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 23:30
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса признаком развития рака
По словам главного онколога Министерства здравоохранения России, академика РАН Андрея Каприна, потеря веса является распространенным признаком развития рака.
Невские Новости вчера в 23:21
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Игры
Появились скриншоты ремастера первой Mafia
The GEEK 13 мая в 12:09
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК вчера в 13:21
Общество
В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько в пациентов с коронавирусом госпитализируют в день.
Lenta.ru вчера в 14:51
Общество
Мясников ответил на слухи о заниженной смертности от коронавируса в РФ
Врач и телеведущий Александр Мясников развеял слухи о заниженной смертности от нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru вчера в 23:13
Общество
Врач назвал первые признаки тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов рассказал о первых симптомах тяжелой формы заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:39
Политика
«Радио Свобода» попалось на примитивном фейке об очередях в России
Признанное в России иностранным агентом «Радио Свобода» в очередной раз попалось на вранье.
ФАН вчера в 07:57
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл сделали тайный видеозвонок из своего особняка
Пользователи Twitter положительно оценили в комментариях опубликованный пост и порадовались за владельца аккаунта, что ему представилась возможность пообщаться с принцем Гарри и Меган Маркл.
Слово и Дело вчера в 04:29
Общество
Роспотребнадзор РФ решил отменить общие перемены в школах
Во время в классах обязаны будут проводить дезинфекцию помещений. Полный список новый требований составлен Роспотребнадзором в виде памятки.
JustMedia 14 мая в 02:10