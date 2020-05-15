Общество
ИзвестияПрофессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев заявил о своем увольнении после публикации открытого письма против домогательств в университетской среде.
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Преподаватель МГУ признался в сексуальных связях со студентами и пообещал уволиться
Эхо Москвывчера в 21:22
«Пожилые люди получили помощь». Как студенты МГУ занимаются волонтерством на карантине
ФедералПресс13 мая в 12:22
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Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:06
Политика
Член парламента Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге
Первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип назвал коварным и варварским поступком снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, демонтаж которого произошел в начале апреля.
Известия вчера в 19:00
Армия и оружие
Новая воинская часть развернется в столице Хакасии
Генерал ракетных войск ЦВО Олег Киседобрев прибыл в Хакасию вместе с командиром бригады ракетных войск Василием Латышевым, который и будет курировать новую часть в Абакане.
Республиканская Телевизионная Сеть 00:03
Политика
Посол России потребовал от NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе
Посол России в США Анатолий Антонов направил главному редактору газеты The New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию издания о смертности от коронавируса в России.
RT на русском вчера в 15:15
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» могут купить клуб в России
Газета.Ru 13 мая в 14:05
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Кино
Создатели «Аватара 2» опубликовали кадр со съемок в бассейне с Уинслет
iReactor вчера в 04:54
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Энергетика
«Транснефть» прокомментировала предложение Сечина изменить тариф
Напомним, 13 мая глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил рассмотреть вопрос тарифов на транспортировку нефти по нефтепроводам.
ИА Красная Весна 13 мая в 16:59
Общество
В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 13 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 13 мая в 00:34
Авто
Chevrolet Niva официально стала Lada Niva
Внедорожник Chevrolet Niva официально сменил «фамилию»: одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Niva под маркой LADA появилось в открытой базе Росстандарта.
Автоновости дня вчера в 09:42
Гаджеты
В Сети появились рендеры нового Honor X10
Дни24 вчера в 02:36
Общество
Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем
Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки.
РБК вчера в 09:20
Интернет
Google Chrome начнет блокировать «тяжелую» рекламу
Браузер Google Chrome начнёт блокировать рекламу, которая расходует слишком много ресурсов.
3DNews вчера в 14:48
Общество
Выплаты на детей не получат россияне, проживающие за рубежом
Важно помнить: если ребенку исполнилось 16 лет до момента вступления указа Президента в силу 11 мая, то родитель не может воспользоваться правом на выплату.
Забайкальский рабочий 13 мая в 18:21
Политика
Застрявшие в США иностранцы обратились за помощью в посольство России
Находящиеся в Соединенных Штатах граждане Беларуси, Казахстана и Украины обращаются в посольство РФ за помощью в выезде в Россию для воссоединения с семьями.
Российская газета вчера в 23:36
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК вчера в 06:03
Общество
В Омской области еще 47 человек заболели коронавирусом
По данным на 15 мая, в Омской области произошел серьезный рост заболеваемости коронавирусом среди омичей.
Город55.ру 00:11
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Российский футболист Дмитрий Тарасов в интервью для YouTube-канала «Алена, блин!» откровенно рассказал о разводе с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
iReactor вчера в 07:01
Общество
Демьян Кудрявцев не исключает банкротства «Ведомостей»
Один из нынешних владельцев «Ведомостей» Демьян Кудрявцев признал, что альтернативой продажи издания может быть только его банкротство.
Adindex.ru вчера в 23:30
Кино
Для Disney+ разрабатывают сериал по «Перси Джексону»
Игромания.ру вчера в 15:35
Общество
Омбудсмен назвал Украину «онлайн-магазином с младенцами»
Омбудсмен назвал Украину "онлайн-магазином с младенцами" Украинский омбудсмен обеспокоен торговлей младенцами.
Экспресс газета вчера в 23:30
Здоровье
Bloomberg интересует, почему коронавирус «не убил больше русских»
Bloomberg разместило статью под названием «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», в которой опубликованы рассуждения о причинах низкой смертности от COVID-19 в РФ.
Аргументы недели вчера в 14:54
Общество
Министр просвещения разъяснил ситуацию с количеством предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 14:57 — REGNUM Российские выпускники в этом году смогут сдать Единый государственный экзамен по тому количеству предметов, которое необходимо им для поступления в вуз.
REGNUM вчера в 07:57
Происшествия
Утверждено обвинение по делу о махинациях в Фондсервисбанке
Утверждено обвинение по делу о махинациях в Фондсервисбанке Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу бывших топ-менеджеров Фондсервисбанка, обслуживавшего «Роскосмос».
Коммерсантъ 13 мая в 13:11
Здоровье
Стало известно о результатах лечения коронавируса антителами в России
В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) рассказали о результатах лечения зараженных коронавирусом пациентов с помощью плазмы крови переболевших граждан.
Lenta.ru 00:17
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Кино
Александр Петров рассказал о самом волнующем поцелуе в своей карьере
Поцелуй с партнершей по съемочной площадке фильма «Лед-2» Марией Ароновой больше всего запомнился актеру Александру Петрову.
Вечерняя Москва 13 мая в 07:42
Общество
В Минздраве Белоруссии заявили о выходе на плато по коронавирусу
В последнее время Белоруссия вышла на плато по заражению коронавирусом, сообщила замминистра здравоохранения страны Елена Богдан в эфире телеканала СТВ.
РБК вчера в 20:37