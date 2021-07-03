REGNUMПрофессор МГУ: «Спутник V» не влияет на геном человекаВакцина от коронавируса «Спутник V» не способна влиять на геном человека, рассказали ведущие вирусологи из России.ФАНВакцина "Спутник V" не воздействует на геном человека, заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.Smotrim.ruВирусолог заметил, что аденовирус может размножаться только в специальной культуре клеток ферментеров.Piter.tvС мнением коллеги согласился доктор биологических наук Сергей Нетесов.Российская газетаЧитать далееСвернутьМоя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнУчительская газетаiReactorLive24Life.ru9111.ruРидусМолваПятый каналВечерняя МоскваГазета.RuБрянские новостиТерритория новостейFBM.ruNewInformСолёнка.рфRT на русскомУфимские ЗаметкиТелеканал RTVIРадио 1Слово и ДелоФАНЦарьградС чего всё началосьВирусологи развенчали миф о вакцинации «Спутником V»Вакцина против коронавируса «Спутник V», содержащая аденовирусы, не оказывает влияние на геном человека.URA.Ru06:18Подробнее о событииВирусологи развеяли миф о «Спутнике V»Газета.Ru07:08Учёные рассказали о невозможности воздействия «Спутника V» на геном человекаRT на русском08:00Вирусолог развеял популярный миф о вакцине «Спутник V»Lenta.ru07:31Вирусологи опровергли популярный миф о вакцинации «Спутником V»Телеканал 360°07:22Развеяны мифы о «Спутнике V»Smotrim.ru08:48Вирусологи развеяли популярный миф о вакцине «Спутник V»РИА Новости06:45Вирусологи развенчали миф о вакцинации «Спутником V»URA.Ru06:18Показать ещёОценить1,8KПоделиться