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Профессор МГУ: «Спутник V» не влияет на геном человека

Вакцина от коронавируса «Спутник V» не способна влиять на геном человека, рассказали ведущие вирусологи из России.
ФАН
Вакцина "Спутник V" не воздействует на геном человека, заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
Smotrim.ru
Вирусолог заметил, что аденовирус может размножаться только в специальной культуре клеток ферментеров.
Piter.tv
С мнением коллеги согласился доктор биологических наук Сергей Нетесов.
Российская газета

С чего всё началось

Вирусологи развенчали миф о вакцинации «Спутником V»

Вакцина против коронавируса «Спутник V», содержащая аденовирусы, не оказывает влияние на геном человека.
URA.Ru06:18

Подробнее о событии

Вирусологи развеяли миф о «Спутнике V»

Газета.Ru07:08

Учёные рассказали о невозможности воздействия «Спутника V» на геном человека

RT на русском08:00

Вирусолог развеял популярный миф о вакцине «Спутник V»

Lenta.ru07:31

Вирусологи опровергли популярный миф о вакцинации «Спутником V»

Телеканал 360°07:22

Развеяны мифы о «Спутнике V»

Smotrim.ru08:48

Вирусологи развеяли популярный миф о вакцине «Спутник V»

РИА Новости06:45

Вирусологи развенчали миф о вакцинации «Спутником V»

URA.Ru06:18
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Скончался художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко

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