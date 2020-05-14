Общество
РИА НовостиПрофессор МГУ уволился после письма о домогательствах в вузе
Авторы письма требуют создать в университете механизмы, которые бы защищали студентов и студенток от домогательств. Подписанты просят уделить особое внимание требованиям руководства филологического факультета МГУ, "ситуация на котором стала отправной точкой для создания этого письма".
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«Пожилые люди получили помощь». Как студенты МГУ занимаются волонтерством на карантине
ФедералПрессвчера в 12:22
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Энергетика
«Транснефть» прокомментировала предложение Сечина изменить тариф
Напомним, 13 мая глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил рассмотреть вопрос тарифов на транспортировку нефти по нефтепроводам.
ИА Красная Весна вчера в 16:59
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Светлана Рожкова борется с циррозом печени
Рожкова сообщила, что сегодня чувствует себя очень хорошо, и врачи говорят, что у нее наблюдается слабая положительная динамика.
RuNews24.ru 08:24
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Мосгорсуд отменил полугодовое содержание под стражей Дагира Хасавова
Мосгорсуд отменил полугодовое содержание под стражей Дагира Хасавова Мосгорсуд отменил решение Дорогомиловского районного суда столицы о продлении до 19 сентября срока содержания под стражей адвокату Дагиру Хасавову, который обвиняется в угрозах свидетелю по делу бывших руководителей Дагестана.
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«Мы хотели создать из КХЛ лигу без клубов-олигархов. Но...» Большое интервью Вячеслава Фетисова
Что касается других Олимпиад, да, там были высокие скорости и мастерство, но не было самого главного — созданного в истории противостояния канадской и советской сборной, где, помимо желания победить, были какие-то сложившиеся отношения между соперниками.
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"Глава региона заявил сегодня, 14 мая, на заседании оперативного штаба, что в Иркутской области прирост заболевших за сутки составил 95 случаев, большинство из них вахтовики", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:05
Общество
Омбудсмен Украины назвал ужасным ситуацию с суррогатным материнством
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба выразил обеспокоенность в связи с ситуацией с десятками находящихся в Киеве младенцев, рожденных суррогатными матерями для иностранцев.
РЕН ТВ 18:29
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Главу компании Xiaomi поймали на использовании iPhone
Через некоторое время глава китайской компании удалил пост, и переопубликовал его со смартфона Xiaomi.
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Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Общество
Собянин: ношение масок и перчаток на улице не является обязательным
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что власти не давали предписания об обязательном ношении масок и перчаток на улице.
Коммерсантъ 15:17
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Гражданский Aurus Senat с бельгийскими номерами заметили в Европе
Журналисты опубликовали фотографии Aurus Senat с бельгийскими номерами, который был замечен недалеко от Брюсселя.
Политическая Экспертиза 10:14
Культура
BTS приглашают поклонников на платный концерт
Popcake 07:03
Общество
Цифровые пропуска на Сахалине ввели, чтобы не оплачивать обсервацию
Sakh.com стало известно об истинных причинах введения цифровых пропусков в Сахалинской области.
Сахалин.Инфо 18:52
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Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова
Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме.
Экспресс газета 05:16
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Экономика
Вице-премьер Гурулёв намерен загрузить работой читинский пеллетный завод
ТОР «Забайкалье» создана в 2019 году, первым его резидент – пеллетный завод – 1 мая. На заводе открыто 16 рабочих мест.
Чита.Ру 19:26
Единоборства
Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса
RT на русском 12 мая в 12:53
Экономика
Ростуризм попросил регионы дополнительно поддержать внутренний туризм
Ростуризм просит власти регионов по возможности выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма.
Вести.Ru 18:50
Здоровье
Названа наиболее уязвимая к коронавирусу группа крови
По состоянию на 14 мая в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 252 245 человек, умерли 2305 пациентов, выздоровели ― 53 530.
Известия 11:51
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
«11 мая 2020 г. на 78 году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактер», Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова», — такое сообщение появилось сегодня на официальном сайте Союза кинематографистов России.
Вокруг ТВ 07:25
Экономика
В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России
Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
REGNUM 04:18
Армия и оружие
В 57-й бригаде ВСУ началась паника: сводка с Донбасса
Материалы по фактам обстрелов переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад ВСУ: Кащенко, Майстренко, Мишанчука, Марченко, Гудзя и Гончарука.
Rusvesna.su 09:15
Армия и оружие
Черноморский флот получит более десятка новых кораблей
Черноморский флот получит более десяти новых кораблей в ближайшее время.
ИА Крыминформ вчера в 09:59
Кино
Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино
Газета.Ru вчера в 10:09
Хоккей
СКА заключил новый контракт с защитником Бенгтссоном
РИА Новости 11:04
Технологии
В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19
Позитивные результаты тестов вакцины от COVID-19 получены на доклинической стадии исследования, сообщила в четверг немецкая фармацевтическая компания CureVac, которая в июне планирует начать испытания препарата при участии добровольцев.
РИА Новости 13:44
Происшествия
Российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке
Сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко обвиняется властями Шри-Ланки в нарушении местного законодательства за сбор насекомых, ему грозит штраф или большой тюремный срок.
ТАСС 12 мая в 14:06
Единоборства
Андрей Орловский победил бразильца Линса на UFC Fight Night 171
Андрей Орловский одержал победу над Фелипе Линсом на турнире UFC Fight Night 171.
РЕН ТВ вчера в 22:01
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Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru вчера в 12:32
Здоровье
Симоньян сравнила здравоохранение в России и США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на примере подходов к лечению коронавирусной инфекции сравнила российскую и американскую системы здравоохранения.
РИА Новости 18:10