Авторы письма требуют создать в университете механизмы, которые бы защищали студентов и студенток от домогательств. Подписанты просят уделить особое внимание требованиям руководства филологического факультета МГУ, "ситуация на котором стала отправной точкой для создания этого письма".

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