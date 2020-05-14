Общество

РИА НовостиРИА НовостиПрофессор МГУ уволился после письма о домогательствах в вузе

Авторы письма требуют создать в университете механизмы, которые бы защищали студентов и студенток от домогательств. Подписанты просят уделить особое внимание требованиям руководства филологического факультета МГУ, "ситуация на котором стала отправной точкой для создания этого письма".
Читать в источнике
Комментировать231

Подробнее о событии

Преподаватель МГУ уволится на фоне публикаций о домогательствах в вузе

Коммерсантъ20:15

Профессор МГУ уволился после письма о домогательствах в вузе

РИА Новости19:47

Профессор филфака МГУ уволился после того, как студентки обвинили преподавателей в домогательствах

Дождь13:33

Преподаватель МГУ сознался в отношениях со студентками и уволился

Lenta.ru18:33

Профессор кафедры русского языка филфака МГУ Сергей Князев решил уволиться после обвинения в домогательствах

Эхо Москвы14:03

На филфаке МГУ не видят оснований для проверки сообщений о домогательствах

ТАСС08:16

«Пожилые люди получили помощь». Как студенты МГУ занимаются волонтерством на карантине

ФедералПрессвчера в 12:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 20:22, Ашберн
Энергетика

«Транснефть» прокомментировала предложение Сечина изменить тариф

Напомним, 13 мая глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил рассмотреть вопрос тарифов на транспортировку нефти по нефтепроводам.
ИА Красная Весна вчера в 16:59
105
Шоу-бизнес

Светлана Рожкова борется с циррозом печени

Рожкова сообщила, что сегодня чувствует себя очень хорошо, и врачи говорят, что у нее наблюдается слабая положительная динамика.
RuNews24.ru 08:24
4
Происшествия

Мосгорсуд отменил полугодовое содержание под стражей Дагира Хасавова

Мосгорсуд отменил полугодовое содержание под стражей Дагира Хасавова Мосгорсуд отменил решение Дорогомиловского районного суда столицы о продлении до 19 сентября срока содержания под стражей адвокату Дагиру Хасавову, который обвиняется в угрозах свидетелю по делу бывших руководителей Дагестана.
Коммерсантъ 11:14
Хоккей

«Мы хотели создать из КХЛ лигу без клубов-олигархов. Но...» Большое интервью Вячеслава Фетисова

Что касается других Олимпиад, да, там были высокие скорости и мастерство, но не было самого главного — созданного в истории противостояния канадской и советской сборной, где, помимо желания победить, были какие-то сложившиеся отношения между соперниками.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Общество

В Приангарье выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом

"Глава региона заявил сегодня, 14 мая, на заседании оперативного штаба, что в Иркутской области прирост заболевших за сутки составил 95 случаев, большинство из них вахтовики", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:05
34
Общество

Омбудсмен Украины назвал ужасным ситуацию с суррогатным материнством

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба выразил обеспокоенность в связи с ситуацией с десятками находящихся в Киеве младенцев, рожденных суррогатными матерями для иностранцев.
РЕН ТВ 18:29
Гаджеты

Главу компании Xiaomi поймали на использовании iPhone

Через некоторое время глава китайской компании удалил пост, и переопубликовал его со смартфона Xiaomi.
Astera вчера в 09:15
90
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
1,2K
Общество

Собянин: ношение масок и перчаток на улице не является обязательным

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что власти не давали предписания об обязательном ношении масок и перчаток на улице.
Коммерсантъ 15:17
447
Авто

Гражданский Aurus Senat с бельгийскими номерами заметили в Европе

Журналисты опубликовали фотографии Aurus Senat с бельгийскими номерами, который был замечен недалеко от Брюсселя.
Политическая Экспертиза 10:14
46
Культура

BTS приглашают поклонников на платный концерт

Popcake 07:03
1
Происшествия

В Уфе в отношении сотрудницы приюта возбудили уголовное дело

REGNUM 01:21
2
Общество

Цифровые пропуска на Сахалине ввели, чтобы не оплачивать обсервацию

Sakh.com стало известно об истинных причинах введения цифровых пропусков в Сахалинской области.
Сахалин.Инфо 18:52
Единоборства

Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова

Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме.
Экспресс газета 05:16
14
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
2,5K
Экономика

Вице-премьер Гурулёв намерен загрузить работой читинский пеллетный завод

ТОР «Забайкалье» создана в 2019 году, первым его резидент – пеллетный завод – 1 мая. На заводе открыто 16 рабочих мест.
Чита.Ру 19:26
Единоборства

Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса

RT на русском 12 мая в 12:53
1
Экономика

Ростуризм попросил регионы дополнительно поддержать внутренний туризм

Ростуризм просит власти регионов по возможности выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма.
Вести.Ru 18:50
1
Здоровье

Названа наиболее уязвимая к коронавирусу группа крови

По состоянию на 14 мая в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 252 245 человек, умерли 2305 пациентов, выздоровели ― 53 530.
Известия 11:51
22
Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

«11 мая 2020 г. на 78 году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактер», Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова», — такое сообщение появилось сегодня на официальном сайте Союза кинематографистов России.
Вокруг ТВ 07:25
72
Экономика

В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России

Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
REGNUM 04:18
320
Армия и оружие

В 57-й бригаде ВСУ началась паника: сводка с Донбасса

Материалы по фактам обстрелов переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад ВСУ: Кащенко, Майстренко, Мишанчука, Марченко, Гудзя и Гончарука.
Rusvesna.su 09:15
Армия и оружие

Черноморский флот получит более десятка новых кораблей

Черноморский флот получит более десяти новых кораблей в ближайшее время.
ИА Крыминформ вчера в 09:59
7
Кино

Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино

Газета.Ru вчера в 10:09
60
Хоккей

СКА заключил новый контракт с защитником Бенгтссоном

РИА Новости 11:04
Технологии

В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19

Позитивные результаты тестов вакцины от COVID-19 получены на доклинической стадии исследования, сообщила в четверг немецкая фармацевтическая компания CureVac, которая в июне планирует начать испытания препарата при участии добровольцев.
РИА Новости 13:44
24
Происшествия

Российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке

Сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко обвиняется властями Шри-Ланки в нарушении местного законодательства за сбор насекомых, ему грозит штраф или большой тюремный срок.
ТАСС 12 мая в 14:06
62
Единоборства

Андрей Орловский победил бразильца Линса на UFC Fight Night 171

Андрей Орловский одержал победу над Фелипе Линсом на турнире UFC Fight Night 171.
РЕН ТВ вчера в 22:01
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru вчера в 12:32
124
Здоровье

Симоньян сравнила здравоохранение в России и США

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на примере подходов к лечению коронавирусной инфекции сравнила российскую и американскую системы здравоохранения.
РИА Новости 18:10
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное