Коронавирус
РИА НовостиПрофессор РАН назвал основную рекомендацию при лечении от коронавируса
Ни на одном из этапов лечения от коронавируса не следует заниматься самолечением, заявил профессор РАН Кирилл Зыков в интервью "Парламентской газете". Он также призвал россиян не впадать в крайности из-за COVID-19.
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с чего всё началось
У небольшой группы пациентов появляется острый респираторный дистресс-синдром, тяжелейшая поражение, которое лечится в условиях отделения реанимации интенсивной терапии.Парламентская газетавчера в 17:00
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Профессор РАН рассказал, какие препараты эффективны при лечении коронавируса
Парламентская газетавчера в 18:27
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Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем
Издание отмечало, что в результате может сорваться 30-летний контракт между Россией и Китаем на поставку газа.
РБК 28 мая в 14:19
Общество
Голикова рассказала о разделении умерших с коронавирусом на группы
В России делят на несколько групп смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, рассказала 29 мая на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия вчера в 17:07
Происшествия
Совладельца «Зимней вишни» обвинили во взяточничестве
Следственный комитет России предъявил совладельцу кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому обвинение во взяточничестве в окончательной редакции.
Lenta.ru 01:50
Футбол
Широков: «Якин даже на тренера не был похож»
Экс-хавбек "Спартака" Роман Широков негативно высказался в адрес бывшего рулевого "красно-белых" Мурата Якина.
Soccer.ru вчера в 10:42
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Политика
Politico узнало о споре Трампа и Меркель о НАТО и «Северном потоке-2»
На прошедшей неделе в телефонной беседе президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель поспорили о газопроводе «Северный поток-2», НАТО и отношениях с Китаем, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:27
Политика
Пушков отреагировал на заявление Кравчука о полной изоляции России
Москва, 30 мая 2020, 08:49 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что для победы над Россией Киеву нужна поддержка со стороны Запада.
REGNUM 01:49
Космос
Астрономы нашли недостающую материю Вселенной
РИА Новости 27 мая в 11:00
Политика
WSJ: США планируют продать Саудовской Аравии боеприпасы на $500 млн
Администрация президента США Дональда Трампа планирует продать Саудовской Аравии высокоточные боеприпасы на $500 млн, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Конгрессе.
Коммерсантъ 01:32
Авто
Volkswagen представил новый кроссовер Nivus
Немецкая марка Volkswagen официально представила свой новый купе-кроссовер Nivus.
Somanyhorses 28 мая в 15:53
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Общество
В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса
Вести.Ru вчера в 23:42
Политика
Трамп заявил о разрыве отношений с ВОЗ
Яо отметил, что ВОЗ является источником 80% бюджета здравоохранения Африки, и пятая часть от этой суммы приходится на долю США.
RuNews24.ru вчера в 23:24
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
RT на русском вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Валерия рассказала о «дебильной» аудитории
Lenta.ru вчера в 22:46
Космос
Выявлена причина частых проблем с запуском американских ракет
По словам эксперта, причина кроется в разных подходах РФ и США в плане проектировки ракет и расположения космодромов.
МедиаПоток 28 мая в 11:44
Игры
Игру Darkest Dungeon временно раздают бесплатно
Бесплатная версия игры Darkest Dungeon будет доступна в Steam до восьми вечера по Москве второго июня.
Goroday.ru вчера в 19:50
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 мая
Выздоровели с начала эпидемии 159,2 тыс. человек. В Москве 29 мая умерло рекордное количество зараженных коронавирусом — 78 человек.
РБК 02:36
Общество
Голосование по Конституции могут растянуть на несколько дней
Голосование по закону о поправках в Конституцию может проходить несколько дней, заявила секретарь Центральной избирательной комиссии России Майя Гришина.
Парламентская газета вчера в 05:51
Киберспорт
Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате
Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews вчера в 13:14
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29
Здоровье
Что стоит знать о рассеянном склерозе
Каждый год 29 мая в мире отмечают Всемирный день рассеянного склероза.
Pravda.Ru вчера в 10:46
Шоу-бизнес
Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»
Гаврилова хорошо поладила с детьми мужа от Лейлы Алиевой. Сыновья и приемная дочь артиста живут в Баку.
StarHit.ru вчера в 11:00
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 10:15
Политика
Подсчитан процент вероятности победы Трампа на выборах в США
Действующий президент США Дональд Трамп одержит победу на грядущих выборах с вероятностью в 91 процент.
Lenta.ru вчера в 17:05
Происшествия
Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда
Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском вчера в 22:46
Авто
Новый спорткар Nissan показан на видео
В четверг, 28 мая, компания Nissan объявила о масштабной реструктуризации, в рамках которой производитель в ближайшие несколько лет планирует представить 12 новых или обновленных моделей, в числе которых будет преемник спорткара 370Z, показанный в официальном видеоролике.
Тарантас Ньюс вчера в 01:05
Игры
Bethesda начала бесплатно раздавать игру Arx Fatalis студии Arkane
Piter.tv вчера в 15:19
Кино
Международный кинофестиваль We Are One стартует на YouTube
Международный кинофестиваль We Are One ("Мы едины") стартует в пятницу на YouTube при участии нью-йоркского фестиваля "Трайбека".
ТАСС 28 мая в 19:25