У небольшой группы пациентов появляется острый респираторный дистресс-синдром, тяжелейшая поражение, которое лечится в условиях отделения реанимации интенсивной терапии.

с чего всё началось

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Профессор РАН назвал основную рекомендацию при лечении от коронавируса

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