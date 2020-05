Администрация президента США Дональда Трампа планирует продать Саудовской Аравии высокоточные боеприпасы на $500 млн, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Конгрессе.

Международный кинофестиваль We Are One ("Мы едины") стартует в пятницу на YouTube при участии нью-йоркского фестиваля "Трайбека".