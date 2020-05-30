Коронавирус
РИА НовостиПрофессор РАН назвал основную рекомендацию при лечении от коронавируса
Ни на одном из этапов лечения от коронавируса не следует заниматься самолечением, заявил профессор РАН Кирилл Зыков в интервью "Парламентской газете". Он также призвал россиян не впадать в крайности из-за COVID-19.
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с чего всё началось
Об этом, а также о том, какие граждане тяжелее переносят эту инфекцию, почему она поражает в первую очередь лёгкие и как себя вести после выздоровления, «Парламентской газете» рассказал профессор РАН, заведующий кафедрой факультетской терапии и профболезней московского медицинского университета им. Евдокимова, заместитель директора по научной и инновационной работе ФГБУ «НИИ пульминологии» Кирилл Зыков.Парламентская газетавчера в 17:00
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