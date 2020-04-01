Армия и оружие
ПолитРоссияПрофессор РАН назвал роковую ошибку США в отношениях с Россией
Коронавирус полностью остановил всю мировую систему, создав колоссальный вариант управления миром, который работает на животном страхе смерти. Об этом заявил президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук.
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Политика
В Кремле ответили на заявление экс-послов США о возвращении Крыма
Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и передачи Крыма Украине.
Здоровье
Возмущенного уровнем медпомощи Максима Шевченко госпитализировали с пневмонией
Публицист и политик Максим Шевченко рассказал о том, что ему удалось добиться госпитализации с диагнозом "двусторонняя пневмония" только после того, как он вынужден был обратиться в частную клинику.
Происшествия
В Москве избили первого солиста группы «На-На»
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур устроили пижамную вечеринку
Пока что речь о возобновлении отношений на прежнем уровне речь не идет, однако, ничего не помешало актерам устроить своеобразную пижамную вечеринку вместе с дочерями.
Экономика
Сбербанк назвал категории товаров с падением трат практически до нуля
За первую неделю режима самоизоляции с 30 марта по 5 апреля траты россиян упали почти до нуля в пяти категориях товаров, следует из отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности, поступившего в РБК.
Здоровье
В Башкирии три больницы закрыты из-за коронавируса
На брифинге Минздрава Башкирии и.о. начальника Роспотребнадзора Венер Изикаев заявил, что закрыты два отделения больницы №1 города Октябрьский, терапевтические и хирургические корпусы Бирской ЦРБ и Белебеевской ЦРБ.
Здоровье
Больницу в Крыму закрыли из-за коронавируса
В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус.
Общество
Сбербанк отменил комиссию за пополнение карт с карт других банков
«Сервис пополнения карты Сбербанка с карты других банков в «Сбербанк Онлайн» ежемесячно используют около 250 тыс. клиентов банка», — уточнили в пресс-службе Сбербанка.
Общество
Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Общество
Определен порядок возврата туристам денег за отмененные туры
Правительство России приняло решение о возврате туристам денежных сумм из средств фонда персональной ответственности туроператоров.
Шоу-бизнес
Ирина Горбачева рассказала об изменах своего мужа
Перед расставанием Ирина случайно узнала об измене: она открыла переписку мужа.
Авто
Обновленный Toyota Fortuner вышел в продажу
Компания Toyota начинает продажи двух обновленных версий внедорожника Fortuner под названием Epic и Epic Black.
Общество
Во Владимирской области еще в двух городах обнаружен коронавирус
Два новых случая заболевания COVID-19 подтверждены во Владимирской области, 8 апреля сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Общество
В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса
За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 8,6 тысячи человек
За последние сутки новой коронавирусной инфекцией в России заболели 1175 человек. Таким образом, общее количество зараженных составило 8672.
Общество
В правительстве Британии рассказали о здоровье Бориса Джонсона
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон остается в реанимации из-за коронавирусной инфекции, его состояние врачи оценивают как стабильное.
Происшествия
На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом
7 апреля вирусологи подтвердили на Кубани 11 новых случаев заболевания коронавирусом, самый маленький пациент - двухлетний малыш, самый возрастной - 88-летний пенсионер.
Общество
Самолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Российские граждане вылетели из международного аэропорта имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке в Москву рейсом авиакомпании "Аэрофлот" SU103, сообщает сайт аэропорта.
Здоровье
Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса
«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
Культура
Полина Гагарина довела до слез маленькую участницу шоу «Голос. Дети»
Решение Гагариной довело Ангелину до слез — девочка расплакалась прямо на сцене.
Энергетика
Цены на нефть корректируются после падения накануне
Цены на нефть корректируются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торгов в среду утром после падения накануне.
Политика
Дональд Трамп пригрозил приостановить финансирование ВОЗ
Накануне на своем брифинге по коронавирусу Дональд Трамп обрушился с критикой на ВОЗ, заявив, что организация "получает огромные суммы денег из Соединенных Штатов", но допускает ошибки, которые дорого стоят.
Кино
«Союзмультфильм» планирует выпустить 700 минут анимации в 2020 году
Студия «Союзмультфильм» планирует в текущем году выпустить 700 минут анимации.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Происшествия
В Кировской области выявили шесть человек с подозрением на COVID-19
Киров, 6 апреля 2020, 05:07 — REGNUM Шесть случаев, в которых подозревается заражение новой коронавирусной инфекцией, зафиксированы в Кировской области, 5 апреля сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
Политика
Врач назвал Путину главное оружие против коронавируса
Ранее сообщалось, что глава государства провел совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по ее профилактике.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших растёт
Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.