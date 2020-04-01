Армия и оружие

ПолитРоссияПолитРоссияПрофессор РАН назвал роковую ошибку США в отношениях с Россией

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Коронавирус полностью остановил всю мировую систему, создав колоссальный вариант управления миром, который работает на животном страхе смерти. Об этом заявил президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук.
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Профессор РАН назвал главные ошибки США в отношениях с Россией

Что происходит05:30

Профессор РАН назвал роковую ошибку США в отношениях с Россией

ПолитРоссиявчера в 03:18
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В Кремле ответили на заявление экс-послов США о возвращении Крыма

Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и передачи Крыма Украине.
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Возмущенного уровнем медпомощи Максима Шевченко госпитализировали с пневмонией

Публицист и политик Максим Шевченко рассказал о том, что ему удалось добиться госпитализации с диагнозом "двусторонняя пневмония" только после того, как он вынужден был обратиться в частную клинику.
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В Москве избили первого солиста группы «На-На»

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Общество

Основатель Twitter пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом

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Пока что речь о возобновлении отношений на прежнем уровне речь не идет, однако, ничего не помешало актерам устроить своеобразную пижамную вечеринку вместе с дочерями.
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В Башкирии три больницы закрыты из-за коронавируса

На брифинге Минздрава Башкирии и.о. начальника Роспотребнадзора Венер Изикаев заявил, что закрыты два отделения больницы №1 города Октябрьский, терапевтические и хирургические корпусы Бирской ЦРБ и Белебеевской ЦРБ.
ProUfu.ru 05:06
Здоровье

Больницу в Крыму закрыли из-за коронавируса

В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 05:17
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Сбербанк отменил комиссию за пополнение карт с карт других банков

«Сервис пополнения карты Сбербанка с карты других банков в «Сбербанк Онлайн» ежемесячно используют около 250 тыс. клиентов банка», — уточнили в пресс-службе Сбербанка.
Gazeta.SPb 04:54
Общество

Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Общество

Определен порядок возврата туристам денег за отмененные туры

Правительство России приняло решение о возврате туристам денежных сумм из средств фонда персональной ответственности туроператоров.
Российская газета 04:19
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Ирина Горбачева рассказала об изменах своего мужа

Перед расставанием Ирина случайно узнала об измене: она открыла переписку мужа.
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Авто

Обновленный Toyota Fortuner вышел в продажу

Компания Toyota начинает продажи двух обновленных версий внедорожника Fortuner под названием Epic и Epic Black.
Новые автомобили вчера в 01:17
Общество

Во Владимирской области еще в двух городах обнаружен коронавирус

Два новых случая заболевания COVID-19 подтверждены во Владимирской области, 8 апреля сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
ИА Красная Весна 05:02
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru вчера в 07:27
Общество

В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса

За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.
РИА Новости 03:45
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 8,6 тысячи человек

За последние сутки новой коронавирусной инфекцией в России заболели 1175 человек. Таким образом, общее количество зараженных составило 8672.
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Общество

В правительстве Британии рассказали о здоровье Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон остается в реанимации из-за коронавирусной инфекции, его состояние врачи оценивают как стабильное.
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Происшествия

На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом

7 апреля вирусологи подтвердили на Кубани 11 новых случаев заболевания коронавирусом, самый маленький пациент - двухлетний малыш, самый возрастной - 88-летний пенсионер.
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Самолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Российские граждане вылетели из международного аэропорта имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке в Москву рейсом авиакомпании "Аэрофлот" SU103, сообщает сайт аэропорта.
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Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса

«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
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Фергюсон: UFC — спорт для настоящих мужчин, а Хабиб — тряпка

РИА Новости 05:40
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Полина Гагарина довела до слез маленькую участницу шоу «Голос. Дети»

Решение Гагариной довело Ангелину до слез — девочка расплакалась прямо на сцене.
ФАН вчера в 03:32
Энергетика

Цены на нефть корректируются после падения накануне

Цены на нефть корректируются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торгов в среду утром после падения накануне.
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Дональд Трамп пригрозил приостановить финансирование ВОЗ

Накануне на своем брифинге по коронавирусу Дональд Трамп обрушился с критикой на ВОЗ, заявив, что организация "получает огромные суммы денег из Соединенных Штатов", но допускает ошибки, которые дорого стоят.
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«Союзмультфильм» планирует выпустить 700 минут анимации в 2020 году

Студия «Союзмультфильм» планирует в текущем году выпустить 700 минут анимации.
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Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
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В Кировской области выявили шесть человек с подозрением на COVID-19

Киров, 6 апреля 2020, 05:07 — REGNUM Шесть случаев, в которых подозревается заражение новой коронавирусной инфекцией, зафиксированы в Кировской области, 5 апреля сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
REGNUM 05 апреля в 22:07
Политика

Врач назвал Путину главное оружие против коронавируса

Ранее сообщалось, что глава государства провел совещание с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по ее профилактике.
Вестник Кавказа вчера в 11:05
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Коронавирус на Украине: число погибших растёт

Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Rusvesna.su 06 апреля в 02:45
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Михаил Валентинович Ковальчук
Физик
Советский и российский физик, специалист в области рентгеноструктурного анализа. Член-корреспондент РАН с 2000 года. Директор Института кристаллографии РАН в 1998-2013 годах, директор НИЦ «Курчатовский институт» в 2005-2015 годах, президент Курчатовского института с декабря 2015 года. Президент Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Декан физического факультета СПбГУ. Был бессменным учёным секретарём Совета при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию в 2001-2012 годах, после его преобразования в Совет при Президенте РФ по науке и образованию в 2012 году - член президиума. Ведущий научно-популярных телепрограмм «Истории из будущего» и «Картина мира». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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