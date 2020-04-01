Коронавирус полностью остановил всю мировую систему, создав колоссальный вариант управления миром, который работает на животном страхе смерти. Об этом заявил президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук.

Профессор РАН назвал роковую ошибку США в отношениях с Россией

Политика В Кремле ответили на заявление экс-послов США о возвращении Крыма Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и передачи Крыма Украине.

Здоровье Возмущенного уровнем медпомощи Максима Шевченко госпитализировали с пневмонией Публицист и политик Максим Шевченко рассказал о том, что ему удалось добиться госпитализации с диагнозом "двусторонняя пневмония" только после того, как он вынужден был обратиться в частную клинику.

Шоу-бизнес Брюс Уиллис и Деми Мур устроили пижамную вечеринку Пока что речь о возобновлении отношений на прежнем уровне речь не идет, однако, ничего не помешало актерам устроить своеобразную пижамную вечеринку вместе с дочерями.

Экономика Сбербанк назвал категории товаров с падением трат практически до нуля За первую неделю режима самоизоляции с 30 марта по 5 апреля траты россиян упали почти до нуля в пяти категориях товаров, следует из отчета аналитиков Сбербанка о потребительской активности, поступившего в РБК.

Здоровье В Башкирии три больницы закрыты из-за коронавируса На брифинге Минздрава Башкирии и.о. начальника Роспотребнадзора Венер Изикаев заявил, что закрыты два отделения больницы №1 города Октябрьский, терапевтические и хирургические корпусы Бирской ЦРБ и Белебеевской ЦРБ.

Авто Обновленный Toyota Fortuner вышел в продажу Компания Toyota начинает продажи двух обновленных версий внедорожника Fortuner под названием Epic и Epic Black.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.

Общество В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.

Происшествия На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом 7 апреля вирусологи подтвердили на Кубани 11 новых случаев заболевания коронавирусом, самый маленький пациент - двухлетний малыш, самый возрастной - 88-летний пенсионер.

Здоровье Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса «В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.

Энергетика Цены на нефть корректируются после падения накануне Цены на нефть корректируются на мировом товарно-сырьевом рынке в начале торгов в среду утром после падения накануне.

Политика Дональд Трамп пригрозил приостановить финансирование ВОЗ Накануне на своем брифинге по коронавирусу Дональд Трамп обрушился с критикой на ВОЗ, заявив, что организация "получает огромные суммы денег из Соединенных Штатов", но допускает ошибки, которые дорого стоят.

Энергетика Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.