Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПрофессор РАН объяснил низкую смертность среди россиян от коронавируса

Эффективное выявление легких случаев заражения коронавирусом и своевременная подготовка медицинских учреждений в России позволяют держать уровень смертности на очень низком уровне.
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с чего всё началось

По COVIDному счету: Россия вошла в топ-10 стран по числу заболевших вирусом

Однако уровень смертности от коронавируса в стране сейчас невысок — 0,7–0,8%, и это на порядок ниже, чем наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения вируса.
Известиявчера в 04:28

Подробнее о событии

Число жертв коронавируса во всем мире превысило 160 тыс. человек

Известия01:08

Профессор РАН объяснил низкую смертность среди россиян от коронавируса

РИА Новостивчера в 18:48

Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 20:39

Врачи объяснили низкую смертность от коронавируса в России

РБКвчера в 20:38

Россиянам назвали причину низкой смертности от коронавируса в стране

URA.Ruвчера в 20:38

Названа причина низкой смертности от коронавируса в России

Московский Комсомолецвчера в 19:11

Вирусолог объяснил низкую летальность от COVID-19 в России

ТАССвчера в 23:15
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 02:44, Ашберн
Политика

В США назвали «технологическим чудом» российский двигатель РД-180

REGNUM 02:28
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Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 160 тысяч человек

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом по состоянию на 05:00 по московскому времени воскресенья достигло 160 518, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Интерфакс вчера в 23:18
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Политика

Путин заявил о наличии у России резервов для защиты здоровья граждан

Президент РФ Владимир Путин заявил, что все меры по защите жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов, и они у России есть.
РИА Новости 02:31
Общество

В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 15:56
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Футбол

Клубы АПЛ начнут тренировки 18 мая

Клубы АПЛ пришли к согласию назначить 18 мая как ориентировочную дату начала тренировок.
ODDS.ru вчера в 03:21
Общество

Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски

Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели вчера в 08:25
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Общество

Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

REGNUM 17 апреля в 16:52
1,2K
Общество

Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
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Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
2,5K
Происшествия

В Кировской области нашли одного из напавших на врача скорой помощи

Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
РИА Новости вчера в 16:03
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Общество

Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru вчера в 19:58
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Армия и оружие

Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»

Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
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Шоу-бизнес

Друг Надежды Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы

Piter.tv вчера в 14:45
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Футбол

Кокорин заявил, что у него есть варианты продолжения карьеры в Италии

Напомним, Кокорин выступает за "Сочи" в качестве аренды. Контракт россиянина принадлежит "Зениту".
Vprognoze.ru вчера в 17:13
Хоккей

Панарин рассказал о границах благотворительности

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 16:14
Наука

Гены выживших видов не дали достоверной информации о вымираниях прошлого

Надежно определять скорость появления новых видов и вымирания старых только по данным молекулярной филогенетики современных организмов невозможно, сообщается в Nature.
N+1 17 апреля в 12:22
Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
3,5K
Происшествия

Первый ребенок в Новосибирской области заразился коронавирусом

Оперативный штаб утром в субботу, 18 апреля сообщил о выявлении еще 10 человек в Новосибирской области, инфицированных коронавирусом.
Kursk.com вчера в 03:22
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Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
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Религия

В храме Христа Спасителя проходит ночное пасхальное богослужение

Коммерсантъ вчера в 16:59
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Экономика

МВФ отсрочит выплату долгов для десятков стран

Международный валютный фонд (МВФ) и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран.
Lenta.ru вчера в 19:06
1
Общество

В Москве число госпитализированных с коронавирусом не увеличивается

Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 01:48
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Игры

Microsoft представила лимитированную Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077

После слухов, утечек и тизеров Microsoft наконец представила новую лимитированную Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077.
Игромания.ру вчера в 02:52
2
Экономика

Названо условие для выплаты пенсий при дефиците денег у ПФР

Разбираемся, что будет с выплатой пенсий пожилым согражданам.
Московский Комсомолец вчера в 10:36
8
Футбол

ПСЖ предложит Неймару новый контракт с зарплатой 38 млн евро в год

Журналист Николо Скира утверждает, что парижский клуб намерен предложить бразильскому форварду новое соглашение, сроком до 2025 года с заработной платой в 38 миллионов евро в год.
Bobsoccer 02:35
Политика

Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru вчера в 19:19
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в мае

На большей части европейской территории России в мае ожидается теплая погода.
Mockva.ru вчера в 05:49
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Шоу-бизнес

«Я — бомж»: Алибасов оформил подаренную Шукшиной квартиру на помощника

Телепрограмма 01:13
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Здоровье

Под зараженных коронавирусом готовят новые койки

Saratovnews вчера в 14:27
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Политика

Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса

Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
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