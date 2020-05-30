Коронавирус

РБКРБКПрофессор РАН предостерег от самолечения коронавируса

В начале апреля Минздрав сообщил о распространении в социальных сетях информации о якобы положительном эффекте некоторых лекарств против коронавируса и призвал не заниматься самолечением.
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с чего всё началось

Профессор РАН рассказал, какие препараты эффективны при лечении коронавируса

Об этом, а также о том, какие граждане тяжелее переносят эту инфекцию, почему она поражает в первую очередь лёгкие и как себя вести после выздоровления, «Парламентской газете» рассказал профессор РАН, заведующий кафедрой факультетской терапии и профболезней московского медицинского университета им. Евдокимова, заместитель директора по научной и инновационной работе ФГБУ «НИИ пульминологии» Кирилл Зыков.
Парламентская газетавчера в 17:00

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Назван ключевой момент в лечении от коронавируса

Московский Комсомолец05:19

Эксперт назвал основную рекомендацию при лечении от коронавируса

Комсомольская правдавчера в 23:03

Профессор РАН дал главный совет по лечению коронавируса

URA.Ru01:12

Названа основная рекомендация при лечении COVID-19

Телеканал 360°00:31

Названа основная рекомендация при лечении коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:26

Профессор РАН предостерег от самолечения коронавируса

РБК03:29

Профессор РАН назвал основную рекомендацию при лечении от коронавируса

РИА Новостивчера в 22:45
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Шоу-бизнес

Жена Овечкина показала встречу старшего сына с новорожденным братом

ТВ Центр вчера в 02:08
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Футбол

Футбольный тренер Юрий Калитвинцев ответил на обвинения известного телеведущего Владимира Соловьева

Бывший тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев ответил на обвинения со стороны телеведущего Владимира Соловьева.
Спорт-Экспресс вчера в 12:57
Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 28 мая в 04:53
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Космос

Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен

Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
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Общество

В России создали вакцину от коронавируса с возможностью закапать в нос

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.
Lenta.ru 05:28
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Общество

Анна Попова сообщила о прогнозах наступления второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса ожидается осенью одновременно с подъёмом гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Комсомольская правда 05:10
Общество

В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19

Среди пациентов, у которых был выявлен коронавирус за последние сутки в Калининградской области, четверо детей до 14 лет и двое подростков, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:36
3
Общество

Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице

Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:37
150
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) для граждан из группы риска установлен штраф до 7 тыс. рублей за отказ от медосмотров и прививок.
Известия 05:05
4,3K
Политика

В США рассекретили разговор экс-советника Трампа с послом России

Американские спецслужбы обнародовали детали разговора экс-советника Дональда Трампа Майкла Флинна и российского посла в США Сергея Кисляка.
URA.Ru вчера в 22:30
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Общество

В России выявлено 8 952 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни.
Эхо Москвы 03:35
9
Политика

Меркель отказалась приехать в Вашингтон на саммит G7 в очном формате

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась лично приехать в США на саммит G7 в июне. Об этом сообщила газета Politico.
Piter.tv 05:01
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Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

Вести.Ru 00:25
662
Спорт

ВАДА отреагировало на критику со стороны Позднякова

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отреагировало на заявление президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.
Спорт-Экспресс 03:07
Здоровье

Доктор Мясников: вакцина от коронавируса скоро не появится

Клинические испытания вакцин могут идти от 3 до 5 лет, написал главный врач московской городской больницы имени Жадкевича Александр Мясников 30 мая в своем телеграм-канале.
ИА Красная Весна 03:44
Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем

Издание отмечало, что в результате может сорваться 30-летний контракт между Россией и Китаем на поставку газа.
РБК 28 мая в 14:19
1,1K
Политика

На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета

Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
Российская газета вчера в 03:58
16
Общество

Вновь прекращен транзит через газопровод «Ямал — Европа»

Известно, что контракт на транзит российского газа через Польшу истек 16 мая, а 17 мая прокачка проходит только по распределению через аукционы.
iReactor 28 мая в 02:43
43
Хоккей

Жена Малкина порассуждала о патриотизме мужа и назвала Америку домом

Lenta.ru 02:47
Армия и оружие

США могут отправить в Тунис военных «из-за России»

РИА Новости вчера в 22:40
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Шоу-бизнес

Тренер Джессики Симпсон раскрыл секрет ее феноменального преображения

Личный тренер Симпсон вышел на связь с журналистами, чтобы пролить свет на ее удивительное преображение.
Woman.ru вчера в 03:31
Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
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Армия и оружие

Патруль ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе

Патруль Специальной мониторинговой миссии попал под обстрел в районе населённого пункта Молодёжное в Донбассе.
RT на русском 05:03
Политика

В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова

Отказываясь признавать российский статус Крыма, канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, заявил глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Известия 05:20
Здоровье

В Пермском крае выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в регионе выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте губернатора и правительства края.
ФедералПресс 05:37
10
Политика

США прекращают все отношения с ВОЗ

Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС вчера в 14:56
1K
Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Интерфакс вчера в 13:31
3K
Игры

Презентация PlayStation 5 пройдет 4 июня

Cyber.sports.ru вчера в 11:05
48
Общество

Где и как заболели коронавирусом в Самарской области

За прошедшие сутки в регионе выявлено 48 заболевших коронавирусом. 90,9 % новых случаев пришлось на Самару, Тольятти и Сызрань.
СОВА вчера в 05:25
216
Шоу-бизнес

Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду

Татьяна Навка опубликовала видео своего мужа – на нем видно, что кроме традиционных усов, по которым можно стопроцентно узнать пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у него появилась борода.
Вести.Ru вчера в 15:22
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