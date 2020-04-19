Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПрофессор РАН спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса

Вторая волна пандемии COVID-19 реальна, если медики не разработают профилактическую вакцину, но она в любом случае будет уже не такой масштабной, считает академик Российской академии наук Сергей Недоспасов.
Читать в источнике
Комментировать868
с чего всё началось

Что представляет собой тест на антитела к коронавирусу

В Москве начали проводить тест на антитела к новому коронавирусу, который позволит не только понять, как в популяции вырабатывается иммунитет к инфекции, но и определить потенциальных доноров плазмы для заражённых пациентов.
Парламентская газета17 апреля в 17:01

Подробнее о событии

Академик РАН оценил вероятность второй волны эпидемии коронавируса

РБК01:58

Профессор РАН спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса

РИА Новости10:01

Иммунолог предсказал мощность второй волны эпидемии в России

Ёлдаш03:28

Сделано заявление о второй волне коронавируса в мире

ТВ Центр09:44

Академик РАН предсказал вторую волну коронавируса

URA.Ru01:37

Академик спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса

Известия01:09

Предсказана мощность второй волны эпидемии коронавируса

Lenta.ru00:56
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:22, Ашберн
Общество

Названы сроки выпуска автомобилей Aurus

Вести.Ru 09:56
Политика

Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
1,6K
Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
29
Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
1,2K
Общество

В Ухане ответили на сообщения об искусственном создании коронавируса

Представитель МИД КНР Чжао Лицзян напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтвердила версию об искусственном синтезе коронавируса.
РБК 05:59
603
Религия

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь

Говорит Москва вчера в 07:25
2,6K
Общество

В Подмосковье стало возможно оформить пропуск по смс

Сообщение содержит слово "пропуск", данные указываются в ряд через знак "*".
РИА Новости 08:06
58
Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
259
Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
761
Шоу-бизнес

Звезда «Мажора» Павел Прилучный ответил на обвинения в насилии

Прилучный выступил в прямом эфире своего Instagram, заявив, что жену не бил.
Российская газета 08:43
64
Политика

Путин заявил о полном контроле ситуации с коронавирусом в России

Несмотря на праздник, глава государства не обошел вниманием проблему борьбы с коронавирусом, заверив россиян в том, что ситуация находится под полным контролем, а также в том, что "все будет хорошо".
ТАСС 03:05
388
Политика

Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес

Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
1,8K
Единоборства

Цзю высказался о критике в адрес Хабиба

Газета.Ru 09:52
Общество

Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года

Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 17 апреля в 04:22
619
Киберспорт

Virtus.pro вышла в гранд-финал ESL One Los Angeles

OG же теперь предстоит сыграть в финале нижней сетки против Vikin.gg, которая накануне одержала две победы — над Team Secret и Chicken Fighters.
Sport24.ru вчера в 22:04
4
Общество

В России за сутки выявили 6060 новых заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 6060 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 78 регионах.
РБК 04:15
Культура

Скончался писатель Александр Кабаков

Новые Известия 03:11
22
Экономика

Силуанов назвал предполагаемый объем ФНБ к концу года

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года составит около 7 трлн рублей с учетом запланированных расходов.
Известия 09:58
696
Политика

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
1,8K
Экономика

В Минпромторге не регистрируют серьезных изменений цен на продукты

Колебания цен на продукты в России очень несущественные, серьезных изменений не зафиксировано.
Российская газета 09:42
59
Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО

На кадрах можно видеть, как российский истребитель приближается к F-16 и приветствует пилота самолета НАТО.
РИА Новости 08:43
100
Шоу-бизнес

Алсу раскрыла причину непубличности своего сына

Летом маленькому Рафаэлю исполнится уже четыре года, однако общественность до сих пор не знает, как выглядит сын певицы и ее мужа бизнесмена Яна Абрамова.
RuNews24.ru 07:57
4
Религия

Лукашенко выступил против закрытия храмов из-за коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил православный храм на Пасху и высказался против закрытия церквей для прихожан из-за угрозы коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 08:29
3
Общество

Эпидемиолог назвал причину роста в России заболевших COVID-19

По словам эпидемиолога, вирус не может «перелетать», а основными разносчиками COVID-19 остаются люди.
News.ru 08:14
2
Экономика

С начала марта россияне сняли со счетов около триллиона рублей

С начала марта россияне сняли со счетов через банкоматы и банковские отделения около триллиона рублей. Это больше чем за весь прошлый год.
Агентство Телеграф 08:40
2
Общество

В Мосгордуме уточнили необходимые для похода в магазин документы

Позднее Щитов уточнил, что совет иметь при себе копии документов, подтверждающих фактическое проживание, является его личной рекомендацией.
RT на русском 17 апреля в 11:26
3K
Футбол

«Ювентус» хочет назначить Зидана на должность главного тренера

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может возглавить туринский «Ювентус».
Нева Спорт 07:06
Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

Новейший российский танк на платформе "Армата" прошел испытания в Сирийской Арабской Республике, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
РИА Новости 09:47
254
Политика

Владимир Путин сообщил о переносе Парада Победы

Президент России Владимир Путин сообщил о переносе парада Победы, приуроченного к 75-летию празднования 9 мая.
Russkie.org 16 апреля в 13:17
2,9K
Общество

Что ждет Россию: предсказание советского астролога

После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Артурович Недоспасов
Биолог
Советский и российский биолог, специалист в области молекулярной биологии и генетики, иммунологии и биотехнологии. Доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН по специальности «биотехнологии», академик РАН по специальности «физико-химическая биология».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное