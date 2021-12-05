Lenta.ruПрофессор РЭУ Плеханова Рамазанов: картофель не окажется дороже апельсиновВ частности, в Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах "Мини", "Органик" и некоторые другие сорта импортного картофеля давно уже стоят почти в 2,5 раза дороже апельсинов.ПРАЙМОднако цены отечественного картофеля в два-три раза ниже цен на апельсины и другие цитрусовые.News.ruОднако сейчас в среднем 95 процентов всего объема поставляемого на прилавки картофеля — российского производства.Lenta.ru27 ноября исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда» Марина Строгая сообщила, что в текущем году урожай картофеля оказался «не самым лучшим», что привело к росту цены на него.Lenta.ruЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruНародные новостиТелеканал 360°Дни24iReactorЭкономика сегодняФАНUfacityNews.ruРосбалтUfaTime.ruАлтапрессВЕСТИ: ПриморьеГазета.RuREGNUMПодробнее о событииПрофессор РЭУ имени Плеханова Рамазанов не увидел причин для увеличения цен на картофель выше, чем на апельсиныТелеканал 360°04:20Специалист Рамазанов не ждет, что цены на отечественный картофель превысят цены на апельсиныПРАЙМ18:02Самое цитируемоеПрофессор РЭУ Плеханова Рамазанов: картофель не окажется дороже апельсиновLenta.ru23:40Экономист Рамазанов: картофель не будет стоить в России дороже апельсиновФАН18:50Эксперт рассказал, когда картофель станет дороже апельсиновМосковский Комсомолец20:44Экономист Рамазанов рассказал, когда картофель может стать дороже апельсиновLife.ru19:53Профессор Рамазанов: картофель будет дороже апельсинов только при его импортеNews.ru22:51Показать ещёОценить198Поделиться