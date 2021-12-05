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Профессор РЭУ Плеханова Рамазанов: картофель не окажется дороже апельсинов

В частности, в Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах "Мини", "Органик" и некоторые другие сорта импортного картофеля давно уже стоят почти в 2,5 раза дороже апельсинов.
ПРАЙМ
Однако цены отечественного картофеля в два-три раза ниже цен на апельсины и другие цитрусовые.
News.ru
Однако сейчас в среднем 95 процентов всего объема поставляемого на прилавки картофеля — российского производства.
Lenta.ru
27 ноября исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда» Марина Строгая сообщила, что в текущем году урожай картофеля оказался «не самым лучшим», что привело к росту цены на него.
Lenta.ru

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Профессор РЭУ имени Плеханова Рамазанов не увидел причин для увеличения цен на картофель выше, чем на апельсины
Телеканал 360°04:20
Специалист Рамазанов не ждет, что цены на отечественный картофель превысят цены на апельсины
ПРАЙМ18:02
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