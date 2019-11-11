Общество
Znak.comПрофессор СПбГУ Олег Соколов попросил не сажать его в камеру с уголовниками
Как рассказал Холодов Znak.com, Соколов попросил не сажать его в одну камеру с рецидивистами.
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Кино
«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов
Мойка78 09 ноября в 07:38
Общество
В Новосибирске ждут Дмитрия Медведева
В Новосибирской области завтра, 12 ноября, ждут премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
REGNUM 06:05
Авто
Автомобили в России дорожают при падении спроса
Рифей-Пермь вчера в 22:47
Наука
Разработаны программируемые носимые роборуки
Японцы смогли разработать уникальные программируемые носимые роборуки.
Evo-rus.com 08:58
Общество
WhatsApp начал блокировать пользователей
Популярный мессенджер WhatsApp начал массово блокировать обычных пользователей.
Evo-rus.com 09:17
Спорт
Федун: не расстраивает, что игрокам «Спартака» не дают визу в США
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что не переживает по поводу невыданных виз в США футболистам клуба для участия в товарищеском турнире Florida Cup в Орландо.
Чемпионат 13:04
Технологии
В США начали продавать водку из воздуха и воды
В США уже продается новая водка из воды и воздуха. Она ничем не отличается от традиционной.
ToDay News Ufa 09 ноября в 02:02
Происшествия
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему очки
Российская газета 20:31
Кино
В новых фильмах Marvel появятся другие супергерои
Экономика сегодня 20:33
Политика
Парламент Боливии эвакуировали из-за беспорядков
Из-за усилившихся беспорядков в Ла-Пасе был эвакуирован парламент Боливии.
Российская газета 19:59
Кино
Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).
РБК 09 ноября в 20:47
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Шесть опасных для пожилых людей лекарств определил и назвал американский врач.
Ugpressa.ru 08 ноября в 23:43
Технологии
WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей
В рамках Project Nightingale, как назвали проект, компании получили доступ к историям болезней, выпискам из медкарт, рецептам врачей, результатам лабораторных анализов пациентов, при этом их имена и даты рождения также открыты, пишет WSJ.
News.ru 18:09
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Lisa.ru 06:10
Игры
Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу
В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
CyberSport.ru 04:45
Шоу-бизнес
Известный артист погасил многомиллионный долг Жанны Фриске
Долг Жанны Фриске перед благотворительной организацией «Русфонд» в сумме 22 млн рублей погасил известный артист.
News.ru вчера в 19:02
Происшествия
Женщина, убитая историком СПбГУ Соколовым, оказалась его студенткой
Интерфакс 09 ноября в 07:36
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Футбол
Полузащитник «Спартака» Крал заявил о желании попробовать себя в АПЛ
Полузащитник московского "Спартака" и сборной Чехии Алекс Крал заявил о желании попробовать себя в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Газета.Ru 17:25
Политика
Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный»
Воровать на строительстве космодрома "Восточный" продолжают, несмотря на десятки уголовных дел и посадки, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 06:00
Происшествия
СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка
Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона.
Мойка78 09:49
Космос
В Млечном Пути нашли самую маленькую черную дыру
Наблюдения за одной из крупных звезд на окраинах Млечного Пути помогли ученым обнаружить рядом с ней невидимый спутник, сообщил портал МИА МИР.
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 04:00
Общество
Композитор Пахмутова в 90-летие получила орден Андрея Первозванного
Российский композитор Александра Пахмутова накануне отметила 90-летний юбилей.
Росбалт вчера в 14:33
Политика
Глава МИД Украины рассказал, где «лежит» закон об амнистии в Донбассе
Закон об амнистии участников конфликта в Донбассе, принятый украинским парламентом прошлого созыва, в нарушение конституции не был передан на подпись президенту, он "лежит где-то в столе", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 17:57
Политика
Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
РИА Новости вчера в 15:00
Политика
Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ 16:35
Экономика
Операторы отрицают повышение тарифов на сотовую связь в 2020 году
В «МегаФоне» от комментария отказались. О том, что цены могут вырасти, ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков.
Коммерсантъ 04:03
Общество
Дети смогут видеться со всеми родственниками после развода
Родители, которые после развода запрещают родственникам видеться с ребенком или отказываются его передавать, будут привлечены к административной ответственности.
NewInform 19:57