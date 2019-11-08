Общество

Lenta.ruLenta.ruПрофессор ВШЭ Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов заявил, что пока не готов извиняться за публикацию о клоачном русском языке, так как дал руководству вуза все объяснения. Об этом издание «Подъем» сообщает в своем Telegram-канале.
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Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык

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Гусейнов Гасан
Филолог
Советский и российский филолог азербайджанского происхождения. Доктор филологических наук, профессор ВШЭ. Автор нескольких книг и более ста статей по классической филологии и истории культуры, современной политике и литературе. Один из авторов «Мифологического словаря» и энциклопедии «Мифы народов мира».
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