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Lenta.ruПрофессор ВШЭ Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов заявил, что пока не готов извиняться за публикацию о клоачном русском языке, так как дал руководству вуза все объяснения. Об этом издание «Подъем» сообщает в своем Telegram-канале.
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ВШЭ заявила об ущербе деловой репутации из-за скандального поста преподавателя
Rambler News Service03:07
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В работе мобильного приложения «Сбербанк онлайн» произошёл сбой.
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Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
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Отмечается, что упразднение этой должности будет отображать тот факт, что расследование по импичменту президента США повлияло на политику страны в отношении Украины.
Общество
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Чувашская Республика вошла в пятерку лучших регионов России по количеству жителей, ведущих здоровый образ жизни, заняв четвертое место, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашии со ссылкой на данные Росстата.
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Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал слова Тейлора «вопиющей некомпетентностью и перекручиванием текста Рамочного решения о разведении сил и средств».
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В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА на выезде не смог переиграть венгерский «Ференцварош».
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Ученые нашли связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями
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Дальнобойные колесные САУ поддержали огнем «танковый спецназ» в Сирии
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Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
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Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев Тарасова
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев экс-супруга Дмитрия Тарасова.
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Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.