Волатильность на мировых рынках из-за президентских выборов в США и другие непредвиденные события в дальнейшем могут повлиять на ослабление рубля, однако серьезных предпосылок к этому сейчас нет, заявил профессор ВШЭ Евгений Коган.

С чего всё началось Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля С начала года рубль потерял против доллара более 17%, а максимальное падение этого года превышало в марте 24%. РИА Новости вчера в 20:15