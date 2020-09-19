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Профессор ВШЭ назвал факторы ослабления рубля

Волатильность на мировых рынках из-за президентских выборов в США и другие непредвиденные события в дальнейшем могут повлиять на ослабление рубля, однако серьезных предпосылок к этому сейчас нет, заявил профессор ВШЭ Евгений Коган.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля

С начала года рубль потерял против доллара более 17%, а максимальное падение этого года превышало в марте 24%.
РИА Новостивчера в 20:15
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URA.Ru

Профессор ВШЭ назвал условия падения курса рубля

URA.Ruвчера в 01:37
ПРАЙМ

Аналитик назвал факторы, которые могут привести к дальнейшему ослаблению рубля

ПРАЙМвчера в 20:15
Комсомольская правда

Названы факторы для ослабления рубля

Комсомольская правдавчера в 01:20
Lenta.ru

Названы условия для падения рубля

Lenta.ruвчера в 00:29
Московский Комсомолец

Эксперты спрогнозировали возможное падение рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:11
Газета.Ru

Названы факторы, которые могут привести к ослаблению рубля

Газета.Ruвчера в 01:24
РИА Новости

Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля

РИА Новостивчера в 20:15

В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

Проект федерального бюджета на 2021 год подразумевает расходы по функциональному разделу «Национальная оборона» в размере 3,11 триллиона рублей (14,5 процента от общих расходов), а по разделу «Национальная экономика» — 3,37 триллиона рублей (15,7 процента).
Lenta.ruвчера в 06:11
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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Производительность iPhone 12 Pro Max протестировали в AnTuTu

В сравнении с iPhone 11 Pro Max В AnTuTu iPhone 12 Pro Max набрал 572 333 балла, тогда как у его предшественника iPhone 11 Pro Max, базирующемся на A13 Bionic, – 524 436 баллов. iPhone 12 Pro Max демонстрирует прирост вычислительной производительности на 16%, а прирост графической – на 4%. Однако общий прирост производительности выглядит незначительным – около 10%.
MobiDevices18 сентября в 02:49
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Цены на жилье восстанавливаются

Цены на жилье восстанавливаются Рынок долгосрочной аренды выходит из кризиса: ставки постепенно растут в большинстве крупных городов, а собственники недвижимости теперь все реже предоставляют скидки.
Коммерсантъ03:01
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Роскосмос планирует создать обитаемую базу на спутнике Юпитера

Специалисты государственной корпорации «Роскосмос» рассматривает естественный спутник планеты Юпитер Каллисто в качестве наиболее перспективного места для создания третьей обитаемой базы после Луны и Марса.
Комсомольская правда17 сентября в 05:37
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