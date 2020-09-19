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Профессор ВШЭ назвал факторы ослабления рубля

Волатильность на мировых рынках из-за президентских выборов в США и другие непредвиденные события в дальнейшем могут повлиять на ослабление рубля, однако серьезных предпосылок к этому сейчас нет, заявил профессор ВШЭ Евгений Коган.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля

С начала года рубль потерял против доллара более 17%, а максимальное падение этого года превышало в марте 24%.
РИА Новостивчера в 20:15
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URA.Ru

Профессор ВШЭ назвал условия падения курса рубля

URA.Ruвчера в 01:37
Московский Комсомолец

Эксперты спрогнозировали возможное падение рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:11
Комсомольская правда

Названы факторы для ослабления рубля

Комсомольская правдавчера в 01:20
Lenta.ru

Названы условия для падения рубля

Lenta.ruвчера в 00:29
Газета.Ru

Названы факторы, которые могут привести к ослаблению рубля

Газета.Ruвчера в 01:24
ПРАЙМ

Аналитик назвал факторы, которые могут привести к дальнейшему ослаблению рубля

ПРАЙМвчера в 20:15
РИА Новости

Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля

РИА Новостивчера в 20:15

Судьи засчитали гол Дзюбы в матче с «Уралом» после трёх минут просмотров на предмет офсайда

Судьи засчитали мяч нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота екатеринбургского «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) после длительного просмотра видеоповтора.
RT на русскомвчера в 11:09
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Объявленная накануне стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» в 12 320 руб. обусловлена очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, рассказал фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда».
Ведомостивчера в 04:30
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