Ранее Гусейнов написал в фейсбуке, что в киосках в Москве почти не найти прессы на иностранных языках. Профессор отметил, что в других странах продаются газеты в том числе и на русском. Он добавил, что сегодня вся Россия пишет и говорит на "убогом клоачном" языке.

Профессор ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

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