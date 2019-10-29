Общество
РИА НовостиПрофессор ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Ранее Гусейнов написал в фейсбуке, что в киосках в Москве почти не найти прессы на иностранных языках. Профессор отметил, что в других странах продаются газеты в том числе и на русском. Он добавил, что сегодня вся Россия пишет и говорит на "убогом клоачном" языке.
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Преподаватель Высшей школы экономики уточнил слова об «убогом» русском языке
Московский Комсомолец16:45
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Кучма объяснил смысл проведения встречи в «нормандском формате»
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Палата общин британского парламента большинством голосов согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря.
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Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
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Самолет упал на жилой дом в США
В штате Нью-Джерси легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего начался пожар.
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Хореограф: Медведева переживает буквально за каждый фрагмент программы
Канадский хореограф Ше-Линн Бурн поделилась впечатлениями от совместной работы с Евгенией Медведевой, для которой поставила программу «Мемуары гейши».
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Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что власти готовы к любому развитию событий в вопросе размещения США ракет средней и меньшей дальности.
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Телевизионная сеть CW готовит новый сериал по вселенной комиксов DC.
Армия и оружие
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке, сказал один из собеседников «Ведомостей»: планируется провести не менее пяти пусков.
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Бывший доктор «Реала»: «Запретил бы Бэйлу играть в гольф»
Бывший доктор футбольного клуба «Реал» Мадрид Альфонсо дель Корраль, проработавший на «Сантьяго Бернабеу» 20 лет, назвал причину постоянных травм вингера Гарета Бэйла.
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Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.
Армия и оружие
Турция собирается закупить российские Су-35
Официальные представители правительств Турции и России находятся на "продвинутой стадии переговоров" по российскому истребителю Су-35, заявили турецкие чиновники.