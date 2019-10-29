Общество

РИА НовостиРИА НовостиПрофессор ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Ранее Гусейнов написал в фейсбуке, что в киосках в Москве почти не найти прессы на иностранных языках. Профессор отметил, что в других странах продаются газеты в том числе и на русском. Он добавил, что сегодня вся Россия пишет и говорит на "убогом клоачном" языке.
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В ВШЭ прокомментировали слова преподавателя об «убогом» русском языке

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Преподаватель Высшей школы экономики уточнил слова об «убогом» русском языке

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Декан факультета ВШЭ оценил слова преподавателя об «убогом» русском языке

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«Говорят грязно, врут, злословят»: Профессор ВШЭ до своего откровения о русском предлагал рецепт «очищения»

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Коллега профессора ВШЭ оценил его скандальные слова об «убогом» языке

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Профессор ВШЭ оправдался за слова об «убогом» русском языке

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Филолог из НИУ ВШЭ назвал современный русский язык «убогим и клоачным»

Взгляд.ру08:58
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Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
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Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян

Документ закрепляет признание палатой исторического факта геноцида армян и подтверждает, что политика и ранее принятые документы США подтверждают его признание.
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Джака отказался извиняться после конфликта с фанатами «Арсенала»

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Конгрессмены США одобрили санкции против Турции

Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
Российская газета 18:02
Армия и оружие

Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

РИА Новости 06:41
Политика

МИД Ирана и Турции заявили о сохранении военного присутствия в Сирии

Главы министерств иностранных дел Ирана и Турции Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу заявили о сохранении военного присутствия армий стран в Сирии.
Газета.Ru 17:52
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Кучма объяснил смысл проведения встречи в «нормандском формате»

Экс-президент Украины и представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма считает, что проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» необходимо для «согласования дорожной карты достижения мира на Украине».
Lenta.ru 12:02
Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru вчера в 11:03
Общество

Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного

Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru 05:32
Футбол

«Реал» отпускает Иско за 70 миллионов евро

Действующий контракт с Иско рассчитан до 2022 года, сумма отступных составляет 700 миллионов евро.
Sport.ru 17:29
Происшествия

Женщина выпала из окна роддома в Екатеринбурге

АМИТЕЛ 04:45
Политика

Палата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании

Палата общин британского парламента большинством голосов согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря.
РБК 17:14
Религия

ПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью

Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила об официальном признании права Константинополя выдать ей автокефалию со стороны Элладской православной церкви (ЭПЦ).
РБК 14:20
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru 16:05
Происшествия

Иркутского депутата избили неизвестные

Иркутского депутата-коммуниста Сергея Угляницу избили неизвестные. Инцидент произошел во вторник, 29 октября, в Усолье Иркутской области.
Известия 11:15
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Гаджеты

Apple показала наушники AirPods Pro

Афиша Daily вчера в 12:30
Космос

Планетоход NASA отправится на Луну за пробами льда

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Происшествия

Самолет упал на жилой дом в США

В штате Нью-Джерси легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего начался пожар.
Газета.Ru 13:29
Фигурное катание

Хореограф: Медведева переживает буквально за каждый фрагмент программы

Канадский хореограф Ше-Линн Бурн поделилась впечатлениями от совместной работы с Евгенией Медведевой, для которой поставила программу «Мемуары гейши».
Нева Спорт 16:40
Общество

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru 09:31
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Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека

РИА Новости 08:38
Политика

Москва выразила готовность к размещению РСМД США у границ России

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что власти готовы к любому развитию событий в вопросе размещения США ракет средней и меньшей дальности.
Газета.Ru 17:11
Кино

CW готовит сериал про Супермена и его возлюбленную

Телевизионная сеть CW готовит новый сериал по вселенной комиксов DC.
ИА InterMedia 07:23
Армия и оружие

Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года

Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке, сказал один из собеседников «Ведомостей»: планируется провести не менее пяти пусков.
Ведомости 17:11
Общество

Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое

Эксперты полагают, что количество моногородов будет сокращаться по двум причинам: если численность населения составляет менее 3 тыс. человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Известия вчера в 19:17
Футбол

Бывший доктор «Реала»: «Запретил бы Бэйлу играть в гольф»

Бывший доктор футбольного клуба «Реал» Мадрид Альфонсо дель Корраль, проработавший на «Сантьяго Бернабеу» 20 лет, назвал причину постоянных травм вингера Гарета Бэйла.
Евро-футбол.ру 13:46
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 12:35
Армия и оружие

Турция собирается закупить российские Су-35

Официальные представители правительств Турции и России находятся на "продвинутой стадии переговоров" по российскому истребителю Су-35, заявили турецкие чиновники.
Газета.Ru 15:50
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Гусейнов Гасан
Филолог
Советский и российский филолог азербайджанского происхождения. Доктор филологических наук, профессор ВШЭ. Автор нескольких книг и более ста статей по классической филологии и истории культуры, современной политике и литературе. Один из авторов «Мифологического словаря» и энциклопедии «Мифы народов мира».
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