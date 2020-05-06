Администрация НИУ ВШЭ объявила выговор профессору и политологу Олегу Матвейчеву, порассуждавшему в Facebook о «либеральной сволоте». Об этом сообщается на сайте университета.

Профессор ВШЭ получил выговор за рассуждения о «либеральной сволоте»

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