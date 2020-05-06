Общество

Lenta.ruLenta.ruПрофессор ВШЭ получил выговор за рассуждения о «либеральной сволоте»

Администрация НИУ ВШЭ объявила выговор профессору и политологу Олегу Матвейчеву, порассуждавшему в Facebook о «либеральной сволоте». Об этом сообщается на сайте университета.
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ВШЭ объявила выговор профессору за пост о «либеральной сволоте»

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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

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Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
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Спевшую про АУЕ студентку из Новосибирска отчислили из университета

Причиной стал не скандальный клип про прелести воровской жизни, а банальная неуспеваемость 19-летняя Арина Миронова из Маслянино, до недавнего времени учившаяся на юрфаке Сибирского института управления из Новосибирска, внезапно прославилась после своего дебютного клипа о прелестях воровской жизни.
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Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru вчера в 12:59
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В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
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США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»

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Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами.
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Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
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США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России

Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
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Олег Матвейчев
Российский философ
Российский философ, политолог и политконсультант, политический советник, эксперт СМИ. Кандидат философских наук, профессор Национального Исследовательского Университета «Высшая школа экономики». Признан лучшим преподавателем философского факультета 2012 года, согласно опросу студентов. Автор более 100 научных публикаций и 12 монографий. Входит в 30 самых популярных блогеров Живого Журнала по рейтингу самого «ЖЖ».
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