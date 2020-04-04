Почему маски чаще не нужны, "АиФ" попросил разъяснить профессора кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктора медицинских наук Сергея Яковлева: — Носить маску на улице бесполезно, она просто забьётся пылью — вот и весь эффект.

с чего всё началось

Защитную маску нужно надевать только при контакте с людьми, которые могут быть заражены коронавирусом. Носить на улице ее необязательно, сообщил профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета доктор медицинских наук Сергей Яковлев.

Профессор Яковлев порекомендовал не носить медицинскую маску на улице

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