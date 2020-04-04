Коронавирус

NewInformNewInformПрофессор Яковлев порекомендовал не носить медицинскую маску на улице

Защитную маску нужно надевать только при контакте с людьми, которые могут быть заражены коронавирусом. Носить на улице ее необязательно, сообщил профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета доктор медицинских наук Сергей Яковлев.
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Почему не стоит носить маску на улице?

Почему маски чаще не нужны, "АиФ" попросил разъяснить профессора кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктора медицинских наук Сергея Яковлева: — Носить маску на улице бесполезно, она просто забьётся пылью — вот и весь эффект.
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Почему не стоит носить маску на улице?

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Что делать, если нет маски: полезные советы врачей

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Врач Сеченовского университета рассказал, когда нужно носить маску

Московский Комсомолецвчера в 02:56
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Дистанционный учебный процесс в Крыму стартует с 6 апреля

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Крым 24 04:07
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В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

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В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

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В Москве выявлены 536 новых заболевших коронавирусом

В столице за сутки число заболевших коронавирусом нового типа выросло на 536 человек и достигло 3893.
Интерфакс 03:44
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Xiaomi протроллила Huawei из-за отсутствия сервисов Google

Xiaomi совершенно непрозрачно намекает на то, что линейка смартфонов Huawei P40, которая появится в продаже уже на следующей неделе, не имеет возможности обеспечить своих клиентов сервисами и приложениям Google, в том числе и не имеет доступа к магазину Google Play.
Letnews.ru 02:27
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Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
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Певица показала в инстаграм свой округлившейся живот, и судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Popcake вчера в 16:44
Общество

Оперштаб опроверг заражение коронавирусом сотрудников мэрии Москвы

Сотрудники московской мэрии не заражены коронавирусом.
Известия 03:58
Экономика

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

В Сбербанке отмечают тенденцию к массовому обращению за льготным периодом по кредитам без документального подтверждения того, что финансовое положение заемщика действительно ухудшилось - правилам соответствует только каждая десятая заявка.
Российская газета 03:36
Общество

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
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Общество

Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
RT на русском вчера в 08:59
Общество

В России могут продлить учебный год в школах до 8 июня

Напомним: в России из-за нерабочего месяца всех детей перевели на дистанционное образование.
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Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис сообщил, что клуб рассмотрит кандидатуру Леонида Тамбиева на пост главного тренера команды.
Sport24.ru вчера в 12:37
Происшествия

В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуеве

В Подмосковье из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд пятиэтажного дома. Погиб один человек, пострадали шестеро.
Газета.Ru вчера в 10:17
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Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
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Кокорин и Кержаков признались, что называют Дзюбу осликом Иа

Форвард «Сочи» Александр Кокорин и бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков в прямом эфире Instagram рассказали, как они называют нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбу.
Спорт-Экспресс вчера в 11:23
Происшествия

В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Интерфакс вчера в 05:59
Общество

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«По состоянию на 4 апреля проведено более 697 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сообщили в ведомстве.
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Авто

«Автостат» выбрал лучший автомобиль для покупки в кризис

Ведущий специалист по продажам отдела администрирования продаж ГК «БИЗНЕС КАР» Андрей Творогов рассказал, что в сложившихся условиях самым оптимальным вариантом для покупки станет автомобиль среднего класса, которые изначально относительно не самые дорогие, с хорошей остаточной стоимостью и относительно дешевые в содержании.
Тарантас Ньюс 02 апреля в 01:52
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова в нижнем белье призвала женщин наряжаться дома

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Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
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Экономика

В России подскочили продажи имбиря и чеснока из-за коронавируса

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Наука

Микроорганизмы вымерли не через недостаток кислорода

Геологи выяснили, что вымирание микроорганизмов по всей планете в прошлом случилось не по вине недостатка кислорода.
Goroday.ru 02 апреля в 05:10
Здоровье

В США начали проводить тесты на антитела к коронавирусу

Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) начал проводить тесты на антитела, чтобы определить, сколько человек заразились коронавирусом, включая тех, у кого не было симптомов.
РБК 00:28
Экономика

В ЦБ России разъяснили порядок выплаты долгов по кредитам в апреле

Ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.
REGNUM вчера в 00:56
Шоу-бизнес

Виторган высказался о Собчак: «Сеет конфликты и мракобесие»

Privet-Rostov.ru вчера в 13:57
Общество

Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой

"Авиасообщение между Республикой Алтай и Москвой полностью приостановлено с целью профилактики коронавирусной инфекции", – цитирует официальный сайт республики слова Хорохордина.
Толк 04:03
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