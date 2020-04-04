Коронавирус
NewInformПрофессор Яковлев порекомендовал не носить медицинскую маску на улице
Защитную маску нужно надевать только при контакте с людьми, которые могут быть заражены коронавирусом. Носить на улице ее необязательно, сообщил профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета доктор медицинских наук Сергей Яковлев.
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с чего всё началось
Почему маски чаще не нужны, "АиФ" попросил разъяснить профессора кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктора медицинских наук Сергея Яковлева: — Носить маску на улице бесполезно, она просто забьётся пылью — вот и весь эффект.Аргументы и Факты03 апреля в 07:47
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Врач Сеченовского университета рассказал, когда нужно носить маску
Московский Комсомолецвчера в 02:56
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